Hetvenöt migránst találtak egyetlen kamionban

2022. július 15. 15:12

Egyetlen kamionban 75 bevándorlót találtak a hatóságok péntek hajnalban a román-magyar határon - számolt be honlapján a román határrendészet.

A román rendszámú, román sofőr által vezetett kamion péntek hajnali fél négykor jelentkezett Romániából való kilépésre a Nagylak 2 - Csanádpalota határátkelőhelyen. Az iratok szerint a gépkocsi cipőket szállított Romániából Olaszországba. A határrendészek kockázatelemzés alapján alaposan átvizsgálták a gépkocsit, amelynek rakodóteréből 75 Magyarországra szökni próbáló személy került elő.



A bevándorlók bangladesi és pakisztáni állampolgárnak vallották magukat, és azt nyilatkozták, hogy a schengeni övezet országaiba szerettek volna jutni.



A határrendészet ugyanabban a közleményben számolt be két csütörtöki esetről is, amelyek során egy román és egy bolgár kamion rakodóterében próbált összesen 57 bevándorló Magyarországra szökni. Ezeket a gépkocsikat is a Nagylak 2 - Csanádpalota határátkelőhelyen vizsgálták át. Az iratok szerint a járművek Olaszországba és Franciaországba szállítottak cipőket, szaniterárut és préselt lemezeket. A kamionról leszállított bevándorlók indiai, afganisztáni, bangladeshi, pakisztáni és tunéziai állampolgárnak vallották magukat, és azt nyilatkozták, hogy a schengeni övezet valamely országába kívántak eljutni.



A román hatóságok megkezdték mindhárom eset kivizsgálását - közölte a határrendészet.

MTI