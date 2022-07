BL-selejtező - Holman: fejben fog eldőlni a párharc

2022. július 15. 19:52

Holman Dávid, a pozsonyi Slovan magyar labdarúgója szerint fejben fog eldőlni, hogy melyik csapat jut tovább a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-selejtezőből.

"Nem örültem a Fradinak. Nem lesz könnyű egyik csapatnak sem, mindenki ismeri ennek a párharcnak a hátterét" - utalt az M1 aktuális csatornának adott pénteki interjúban a 29 éves támadó az 1992-es, botrányba fulladt párharcra. "Az FTC a nevelőegyesületem, sok szép emlék fűz oda. Lelkileg fel kell készülnöm".



Az ötszörös válogatott Holman szerint a két együttes nagyjából azonos játékerőt képvisel, ezért az lesz a döntő, hogy "ki mennyire tud higgadt maradni, mennyire tudja a külső körülményeket kizárni".



A Slovan alaposan megszenvedett az első fordulóban a Dinamo Batumival: az első felvonás után a szerdai visszavágó is 0-0-val zárult, majd a hosszabbításban a georgiai gárda szerzett vezetést, de a 115. percben előbb egyenlítettek, a 123.-ban pedig fordítottak a pozsonyiak.



"Elvárás volt, hogy az első fordulóból továbbjussunk, még ha tudtuk is, a rivális is erős csapat. Ez a győzelem nagy erőt adhat nekünk. Remélem, ez a lendület sokáig kitart" - fogalmazott Holman.



A BL-selejtező második körében a Ferencváros-Slovan párharc első felvonását jövő szerdán a Groupama Arénában rendezik, a visszavágó egy héttel később a szlovák fővárosban lesz. A továbbjutó már mindenképpen főtáblás lesz valamelyik európai kupasorozatban, legrosszabb esetben a Konferencia-ligában.

MTI; Gondola