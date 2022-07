Ukraja – Nyugati támogatással új lendületet vesz az öldöklés

2022. július 15. 21:47

Megérkeztek Ukrajnába az első, nagy hatótávolságú M270-es típusú rakétasorozatvető rendszerek - jelentette be Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter pénteken a Twitteren.

Az M270-es rakétasorozatvető működésben – bbc

A tárcavezető köszönetet mondott Ukrajna partnereinek, és hozzáfűzte, hogy "az ellenségnek nem lesz kegyelem". Szavai szerint az M270-es "jó társaság lesz a HIMARS számára a csatatéren".



Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy június elején Nagy-Britannia bejelentette: M270 rakétasorozatvetőket bocsát Ukrajna rendelkezésére. Ezek a rakétarendszerek akár 80 kilométer távolságból is képesek célba találni - tette hozzá a hírportál.



Olekszandr Motuzjanik, a védelmi minisztérium szóvivője közben egy tévéműsorban közölte, hogy az amerikai HIMARS rakétarendszereknek köszönhetően az ukrán hadsereg már több mint harminc orosz katonai logisztikai létesítményt semmisített meg.



A szóvivő azt is kijelentette, hogy az orosz erők a csapásoknak csak 30 százalékát hajtják végre ukrán katonai célpontok ellen, a fennmaradó 70 százalék esetében békés városokat lőnek.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról adott hírt, hogy az ukrán hadsereg a biztonsági szolgálattal együttműködve két orosz Szu-25-ös harci repülőgépet lelőtt a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye fölött.



Az ukrán fegyveres erők 80. légideszant rohamdandárja a Facebookon arról számolt be, hogy megsemmisítették az orosz hadsereg öt harckocsiját és kilenc gyalogsági harcjárművét. A támadásról videófelvételt is közzétettek, azt azonban nem árulták el, hogy hol semmisítették meg az orosz haditechnikát. Ezzel kapcsolatosan annyit hoztak nyilvánosságra, hogy az ország keleti részében tűzharc közben lőtték ki a katonai járműveket.



Az ukrán vezérkar esti harctéri helyzetjelentéséből az Ukrajinszka Pravda azt emelte ki, hogy az ukrán katonák visszaverték az orosz erők rohamműveleteit több helyütt Harkiv, illetve Donyeck irányában. A vezérkar legfrissebb, pénteki összesítése szerint már hozzávetőleg 38 ezer orosz katona halt meg Ukrajnában.



Az ukrán oldalon harcoló nemzetközi légió közben megerősítette, hogy életét vesztette egy brit állampolgár, aki Donyeck megyében esett orosz fogságba. Paul Urey nem vett részt harci cselekményekben Ukrajnában. "Humanitárius tevékenységet folytatott, mint ahogy azt a Presidium Network nevű szervezet is megerősítette, amelynek munkatársa volt" - fűzte hozzá a nemzetközi légió sajtószolgálata. Urey egy másik brit férfival együtt áprilisban esett orosz fogságba Zaporizzsja megyében - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda. Az önkényesen kikiáltott, szakadár "Donyecki Népköztársaság" azt közölte, hogy a brit férfi július 10-én hunyt el "stressz által kiváltott betegségben", és állításuk szerint kapott orvosi segítséget - írta az ukrán hírportál.



MTI