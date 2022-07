Megengedhetetlen, hogy a városunkban mi érezzük idegennek magunkat

2022. július 15. 22:14

Nem engedhető meg, hogy a saját városunkban mi érezzük idegennek magunkat, és nem engedhető meg, hogy a taxisok vagy helyi vállalkozók haszonszerzés céljából segítsék a migránsokat - szögezte le Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke pénteken Belgrádban, miután megbeszélést folytatott Aleksandar Vucic szerb elnökkel.

Mint mondta, a VMSZ hét éve minden találkozón felhívja az illetékesek figyelmét arra a nehéz helyzetre, amelybe a magyar határ közelében élők kerültek a migrációs nyomás miatt. Kiemelte, ezúttal is igyekezett felhívni az államfő figyelmét arra, hogy ez egy komoly probléma, egy olyan gond, amellyel az állam nem hagyhatja magára az embereket, és az állampolgárok oldalára kell állnia a migránsokkal szemben.



"Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a határ menti térségek felszabaduljanak az alól a migrációs nyomás alól, amelynek ki vannak téve. (.) Meg kell zabolázni a taxisokat, és meg kell zabolázni azokat a vállalkozókat, akik a haszonszerzés érdekében még talán a jogszerűségnek a túlsó oldalára is hajlandók átmenni. Ezt várjuk az államtól" - szögezte le a VMSZ elnöke.



Pásztor István kifejtette: az utóbbi hét évben számos alkalommal szólaltak fel a VMSZ képviselői a migrációs nyomás miatt, de eddig nem történt komoly előrelépés. Most viszont mintha elkezdődött volna valami, és erőteljesebbé vált a hatóságok fellépése. Talán még soha nem volt ilyen nyomásnak kitéve a lakosság - mutatott rá a politikus, aki emlékeztetett arra, hogy a migránsok már fegyvereket is használnak. "Ez mind azt bizonyítja, hogy húsba vágó kérdésről van szó" - szögezte le. Mint mondta: azt kell elérni, hogy Szerbia meg tudja védeni a déli határát, mert minden más már csak tüneti kezelés.



A szerb belügyminisztérium operatív csoportja nagy mennyiségű fegyvert, lőszert és szúróeszközöket foglalt le a migránsoktól egy csütörtöki akció során. Szabadkán, Zomborban, Nagykikindán és Belgrádban összesen 85 migránst fogtak el, közülük hatot azonnal letartóztattak. Két migráns ellen eljárás indult, mert a gyanú szerint bűncselekményt követtek el, negyven ellen szabálysértési eljárás indult, további negyvenet pedig a Belgrádhoz közeli Padinska Skela befogadóközpontjába szállítottak. Szabadkán és a szerb-magyar határ közelében egyre több illegális bevándorló tartózkodik, és megnőtt az incidensek száma. A legnagyobb összecsapás két héttel ezelőtt történt, amikor migránsok két csoportja lőfegyverekkel támadt egymásra a határ melletti makkhetesi erdőben. A leszámolásnak több súlyos sérültje és egy halálos áldozata is volt. A városrész lakói a múlt hétvégén tiltakozást szerveztek a kialakult helyzet miatt, és szombatra újabb tüntetést jelentettek be.



Szerbiában a hivatalos adatok szerint körülbelül hatezer illegális bevándorló tartózkodik. Az Afrikából és a Közel-Keletről érkező migránsok célja nem a nyugat-balkáni ország, hanem az Európai Unió, főként Németország, ám a magyar határzár miatt sokan hosszabb időre Szerbiában rekednek.



A hivatalos adatok szerint a magyar határőrök az idén már több mint 120 ezer illegális migránst tartóztattak fel, két és félszer annyit, mint tavaly ilyenkor. Tavaly összesen 123 ezer illegális migránssal szemben intézkedtek a hatóságok.



MTI