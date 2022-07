Bokros: A rezsicsökkentés zsákutca, károkozás, azonnal abba kell hagyni

2022. július 16. 22:40

Itthon a baloldalról továbbra is folyamatosan támadják a rezsicsökkentést, az ügyben már Bokros Lajos volt pénzügyminiszter is megszólalt. A róla elnevezett megszorítócsomaggal elhíresült liberális politikus szerint a rezsicsökkentés „zsákutca”, a nemzeti károkozás maximumra húzása, amit azonnal abba kell hagyni”. Az eddigi szabályok változtatását pedig olyanok is bírálják, akik már rég eltörölték volna a rezsicsökkentést – számolt be az M1 Híradója.

A baloldalon egymás után jelentek meg a rezsicsökkentés módosítását bíráló nyilatkozatok, holott 2013-ban még nem állt ennyire közel hozzájuk az embereknek kedvező intézkedés. A rezsicsökkentés parlamenti szavazásán éppen a Párbeszéd és Gyurcsány Ferenc pártja voksolt nemmel a lakossági energiaár-engedményre.

Gyurcsány Ferenc már 2014-ben hülyeségnek nevezte a rezsicsökkentést egy az Origonak adott interjúban. A volt miniszterelnök később egy szegedi lakossági fórumon egyenesen arról beszélt, hogy a rezsicsökkentés megbukott: „Na, a rezsicsökkentés az egyik ilyen népbutítás”

A rezsicsökkentést bíráló pozíciót a baloldali politikusok egészen mostanáig fenntartották. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje Márki-Zay Péter a kampányban vette össztűz alá az intézkedést, mondván, hogy az nem más, mint népbutítás.

„Tehát ahhoz, hogy fönntarthatóvá alakítsuk a gazdaságot, ahhoz igenis érezni kell az energiaár-növekedést” – idézte az M1 a politikus korábbi nyilatkozatát.

A Momentum egyik immár országgyűlési képviselője, Tompos Márton is azt hangoztatta korábban, hogy „a rezsicsökkentés egy politikai termék volt, ami a szocialista időket idézte és teljesen mellőzött minden piaci logikát.

„Azt gondolom, hogy a rezsicsökkentés zsákutca, a nemzeti károkozás maximumra húzása, amit azonnal abba kell hagyni” – nyilatkozta Bokros Lajos pénteken a rezsicsökkentésről a Hvg-nek. A Horn-kormány egykori pénzügyminisztere itt nem állt meg és azt is kifejtette: a rezsicsökkentés mellett a kormánynak az élelmiszerekre és az üzemanyagra bevezetett árstopot is ki kellene vezetnie.

Bokros interjúját a Magyar Nemzet is szemlézte. Azt írják: a világméretű energia- és háborús válság közepén Bokros Lajos is úgy érezte, hogy itt a kiváló alkalom a megszólalásra és egy kis szakértésre. A portál emlékeztet, Bokros Lajos a rendszerváltás utáni legbrutálisabb megszorítócsomagját vezette be.

A volt pénzügyminiszter a róla elnevezett Bokros-csomagról híresült el, amelyet kevesebb mint két héttel azután jelentett be, hogy átvette a pénzügyi tárca vezetését.

A drasztikus megszorító intézkedések közül a tandíj mellett a forint leértékelése, a családi pótlék és a gyermekgondozási segély rendszerének szigorítása, a gyógyszerek állami támogatásának csökkentése, valamint a nyugdíjkorhatár és a fogyasztási adók emelése sújtotta leginkább az embereket.

A Fidesz szerint a baloldal teljesen eltörölné a rezsicsökkentést – erről a kormánypárt kommunikációs igazgatója beszélt.

„Ez a baloldali politika tönkretenné a magyar gazdaságot és a magyar családokat. Ezért mi kiállunk amellett, hogy háborús időkben is az átlagfogyasztás szintjéért maradjon meg a rezsicsökkentés. Csak ezzel tudjuk átvészelni a nehéz háborús időket” – mondta Hollik.

A kormánypárt kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: ha a baloldalon múlna, akkor ma mindenki piaci árat fizetne.

