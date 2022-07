Márki-Zay hősnek nevezte a tüntetőket

2022. július 17. 00:40

Szombat délután öt órára szervezett tüntetést a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter, azonban csak kínosan kevesen, alig néhány százan jelentek meg a rendezvényen.

Aki megjelent, az is a rossz szervezésre panaszkodott, és türelmetlenkedett a csúszás miatt. Még a baloldali sajtó is arról számolt be, hogy alig néhányan lézengenek a helyszínen, a tüntetők pedig unják a beszédeket.

Az első beszédek alatt a tömeg látványosan unatkozott, időként némi gyenge tapssal jelezték csak a résztvevők, hogy ott vannak, a legtöbben inkább csak egymással beszélgettek.

Márki-Zay Péter - szokásához híven - zavaros gondolatmenetekkel szidta a kormányt, és olyan erőltetett magabiztossággal beszélt, mintha nem bukott volna hatalmasat az országgyűlési választáson.

Ráadásul sikerült ismét tömegeket megsértenie. A bukott baloldali jelölt ugyanis kijelentette, hogy azok, akik hisznek a Fidesznek „menthetetlenek" - írja az Origo.

Érdekesség, hogy később „szeretetországról" beszélt, és arról, hogy azokért is kiáll, akik a Fideszre szavaznak – nyilván a „menthetetleneken" kívül.

A tömeg Márki-Zay beszéde után azonnal oszlani kezdett, néhány ember azonban azt skandálva, hogy „Margit híd", a hídra vonult, és a sávokat elállva akadályozza a forgalmat. Ezután szokásukhoz híven vonulni kezdtek a megmaradtak, de a Deák tér után a Madách tér felé közeledve már ivászattá "nemesedett át" a program.

Márki-Zay Péter hősnek nevezte a tüntetőket

Az egykori miniszterelnök-jelölt hősnek nevezte azokat, akik kijöttek tüntetni, mivel „ilyen uborkaszezonban nem szeretnek tüntetni az emberek”, akiknek rengeteg más dolguk van, „például nyaralnak”.

Fél órát csúszott Márki-Zayék szombati Jászai Mari téri tüntetése, ahol fél hatkor még csak nagyjából ezren jöttek össze, este hét óra után azonban több ezresre duzzadt a rakparton összegyűlt emberek száma. Fél hat és 19 óra között számos beszéd elhangzott, este hét órakor lépett színpadra Márki-Zay Péter – számol be a Mandiner. Márki-Zay azzal kezdte beszédét, hogy megköszönte annak a pár ezer embernek a részvételt, mivel „ilyen uborkaszezonban nem szeretnek tüntetni az emberek”, akiknek rengeteg más dolguk van, például nyaralnak, ezért „akik itt vannak, hősök”. Ezután a bukott miniszterelnök-jelölt párhuzamot vont a 2006-os események és a mostani állapotok között. Szerinte az elmúlt hét volt „Orbán Viktor őszödi beszéde”. Azzal hencegett, hogy ő már régen megmondta, hogy a rezsicsökkentés fenntarthatatlan (igaz, akkor a háborús infláció még kilátásban sem volt). Márki-Zay két közmondást idézett: „A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát”, és „addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik”. A politikus ezután Döbrögi-hasonlattal élt, aki „főispánért kiált”, és nem becsüli meg a szegény embereket. Szerinte Orbán a kisembereket sarcolja meg a multik helyett, és „aki ezután hisz a fideszes hazugságoknak, az menthetetlen”.

MH-MNO