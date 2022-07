Diplomáciai bonyodalmakat okozhat a lezuhant ukrán repülőgép

2022. július 17. 11:35

Nebojsa Stefanovic szerb védelmi miniszter vasárnapi nyilatkozatában leszögezte: tévesek azok a feltételezések, melyek szerint a szombaton késő este az észak-görögországi Kavala városa közelében lezuhant, ukrán felségjelzésű Antonov 12-es repülőgépen szállított fegyverek végső célja Ukrajna lett volna.

Lezuhant az ukrán Meridian légitársaság Antonov 12-es teherszállító repülőgépe éjszaka az északnyugat-görögországi Kavalánál, a fedélzeten tartózkodó nyolc ember meghalt – jelentették hírügynökségek vasárnap.

A hírt megerősítette Nebojsa Stefanovic szerb védelmi miniszter is, a gép ugyanis a dél-szerbiai Nisből indult, és a tárca közlése szerint a bangladesi védelmi minisztériumnak szállított volna 11 és fél tonna lőszert Szerbiából.

Stefanovic egyúttal leszögezte: tévesek azok a feltételezések, amelyek szerint a fegyvereket Ukrajnába akarták szállítani.

A gép az előzetes tervek szerint az ammáni repülőtéren megállt volna tankolni.

A görög hatóságok hajnalban csak azt közölték, hogy a gép „12 tonna mérgező anyagot” szállított, ezért a helyieket arra kérték, tartsák csukva az ablakaikat, és ne kapcsolják be a légkondicionáló berendezéseket.

A környéken a baleset több villanyoszlopot is megrongált, ezért áramkimaradásokat jelentettek. A területet a hatóságok lezárták. A dpa német hírügynökség helyszíni be számolókra hivatkozva azt közölte, hogya zuhanást követően robbanásokat is hallottak.

A görög légiforgalmi irányítás szerint a pilóta motorhibáról számolt be, és jelezte, hogy kényszerleszállást hajt végre, ám a gép 40 kilométerre a kavalai repülőtértől csapódott be.

