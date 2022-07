Hőségriadók Európában, áldozatokat követelt a kánikula

2022. július 17. 13:35

Példátlan hőség tombol Nyugat-Európa több országában. Nagy-Britanniában elrendelték a legmagasabb fokú hőségriasztást, mivel akár 40 fok is lehet, amire még nem volt példa a szigetországban. Spanyolországban napok óta szedi áldozatait a hőség: az elmúlt három nap során 84 ember halt bele a rendkívüli melegbe. A kánikula a jövő héten is kitart, így attól tartanak, tovább nő az áldozatok száma – számolt be az M1 Híradója.

Harmnicöt fokot mutat ez a hőmérő London belvárosában. A napok óta tartó forróságban sokan próbálják ki a város legújabb, a felhőkarcolók között kialakított szabadstrandját.

A dél-angliai Brightonban ugyan 30 fok alatt maradt a hőmérséklet mégis sokan mártóztak meg a hűsítő tengerben. A szigetországot a hét elején érte el a nyár második hőhulláma és egészen jövő hét közepéig tart várhatóan.

A szigetország történelmében először kellett elrendelni a hőségriadó legsúlyosabb, vörös fokozatát, és nagy eséllyel megdőlhet az országos melegrekord is.

„Napok óta tart a kánikula. Az előrejelzések szerint valamivel alacsonyabb lesz a hőmérséklet a hétvégén és a hét elején- de az sem elképzelhetetlen, hogy megdöntjük az országos rekordot, hiszen nagy eséllyel mérhetünk egyes helyeken akár 40 fokot is” – fogalmazott a readingi egyetem munkatársa.

A dél-franciaországi Albiban egyre többen fizetnek be valamelyik hajótársaság vízi túrájára, csakhogy elviselhetőbbé váljon a meleg.

Franciaországban 16 tartományra adtak ki hőségriasztást, jövő héten pedig akár a 42 fok felé is kúszhat a hőmérő higanyszála.

Megállás nélkül csörögnek a telefonok ebben a madridi segélyhívóközpontban is. Az elmúlt napok rendkívüli meleg időjárása miatt egyre többen szorulnak a mentőszolgálat segítségére.

A dél-spanyolországi Ronda bevásárló utcájában óriás napellenzőket védik a gyalogosokat, míg a madridi állatkert lakóit vízsugárral próbálják megnyugtatni a nagy melegben.

A turisták által is közkedvelt szicíliai Cataniában, a 35 fokos melegben aki teheti a tengerpartra megy, hogy a 25 fokos tengerben hűtse le magát. A helyiek azt mondják, soha nem volt még ilyen meleg a nyár, mint az idén.

„Az évek során itt Szicíliában, itt Cataniában a hőség egyre trópusibbnak mondható. Nálunk egyre magasabb a hőmérséklet, persze ehhez mi sem vagyunk hozzászokva” – mondta ez a helyi lakos.

A hét közepére Kelet-Európát is elérte az év második hőhulláma

Romániában már a kora reggeli órákban 30 fok feletti hőmérsékletet mértek több nagyvárosban is. A városközpontokban pedig a szokásostól eltérően akár 10 fokkal is melegebb lehet. Nemcsak a helyieket, de a turistákat is megviseli a nagy meleg.

A Nyugat-Balkánon sem jobb a helyzet. Montenegróban hétvégére 40 fok körüli időt jósoltak. Aki tehette vízpartra menekült és csobbant egyet. De nem csak az embereket kell hűteni. Ez az utcai görögdinnye árus vízzel permetezi az árut, hogy az ne fonnyadjon meg a rekkenő hőségben.

A rendkívüli meleg időjárás jövő hét elejéig biztos marad- lehűlésre leghamarabb csak a hét második felében lehet számítani.

