A szlovák miniszterelnök nem tud a földelkobzásokról

Bár a 2020-ban megalakult szlovák kormány részéről érkezett ilyen vállalás, a dekrétumokon alapuló kisajátítások nem álltak le. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke a Magyar Nemzetnek korábban elmondta, felszólítja a kormányt, hogy jogszabályi úton biztosítsa be a kisajátítási eljárások leállítását.

Az Európai Bizottság mégis úgy véli, a Benes-dekrétumok történelmi dokumentum, jelenleg nincsen joghatása, alkalmazása pedig nem ütközik az uniós jogba.

Ezt a brüsszeli testület a Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő által március elején küldött írásbeli kérdésére adott válaszában írta le. – Az az érzésem, hogy nem tudnak róla, főleg arról, hogy ezeknek máig tartó joghatásuk van. Amikor elmondjuk, előbb arra gondolnak a partnerek, hogy ez valamiféle érzelmi kötődés a felvidéki magyarok részéről az ügyhöz, de amikor elmondjuk, hogy a máig tartó joghatás azt jelenti, hogy konkrétan földeket koboznak el, illetve korábban elkobzott, de be nem jegyzett földterületeket most írnak át az állam nevére, nagyon meglepődnek a partnerek. Hiszen ez semmilyen módon nem illeszkedhet nemhogy az EU-s keretbe, de egy normál állam működésének jogi kereteibe sem − mondta Vincze Loránt a Mandiner.hu-nak nyilatkozva.

Eduard Heger ugyanakkor szombaton azt is elmondta: fontos számára, hogy a szlovákiai magyarok is otthon érezzék magukat Szlovákiában. Ezzel kapcsolatban a régiófejlesztésről beszélt, amely értelmében a déli régió gazdasági felzárkóztatásának fontosságát hangsúlyozta. Heger ezen túl a kormány által a nemzetiségeknek nyújtott kedvező lépéseket is felsorolta.

Eduard Heger szlovák miniszterelnök újságírók kérdéseire válaszol Brüsszelben 2022. február 18-án (Fotó: MTI/AP/Geert Vanden Wijngeart)