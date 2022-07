Triatlon EK - Lehmann Csongor ismét nyert Tiszaújvárosban, Kiss Gergely harmadik

2022. július 17. 19:20

Lehmann Csongor megnyerte a triatlonosok tiszaújvárosi Európa-kupa-versenyét, amelyen Kiss Gergely a harmadik helyen zárt.

A viadal vasárnapi fináléjában hat magyar volt érintett, a tavalyi Ek-n győztes Lehmann Csongor - aki 2021-ben első lett az U23-as világbajnokságon is - a selejtezőben futamgyőzelemmel és összesítésben a legjobb időeredménnyel igazolta, hogy ezúttal ő az első számú favorit.

A tiszaújvárosiak kiválósága a döntőben ennek megfelelően teljesített, és 53:18 perc alatt ért célba, míg Kiss Gergely - aki szombaton szintén megnyerte selejtezős futamát - 53:41 perc alatt oldotta meg a 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 km futásból álló sprinttávot.

Lehmann Csongor az MTI-nek elmondta: nagyon szerette volna megismételni a tavalyi győzelmét, a döntő előtt emiatt volt is benne némi drukk.

"A rajt pillanatában azonban elmúlt ez az izgalmi állapot, és végig kontroll alatt tartottam a teljesítményemet. Az úszáson előbb öten húztunk el, majd ebből hárman maradtunk elöl, és ez a trió kerékpáron is jól összedolgozott. A futásra már komoly előnyt gyűjtöttünk a mezőnnyel szemben, és a második kör közepén már kifejezetten olyan érzésem volt, hogy jól és egyben vagyok, az üldözők nem jelenthetnek veszélyt ránk. Elérkezettnek éreztem a pillanatot, hogy én menjek előre és egyedül vezessek a célig" - nyilatkozta Lehmann Csongor, aki terveit megvalósítva ért végül magabiztos különbséggel a célba.

"A második hazai győzelmem is euforikus érzéseket keltett bennem, sőt, abból a szempontból még annyi pluszt is adott hozzá, hogy a saját magammal szemben támasztott elvárásnak, a címvédésnek is meg tudtam felelni" - mondta.

A viadalon így kettős magyar győzelem született, miután a nőknél Bragmayer Zsanett nyert fölényes versenyzéssel.

A tiszaújvárosi rangos nemzetközi triatlonversenyt 2014-ben Vanek Ákos, 2017-ben Bicsák Bence nyerte meg - a viadal akkor még világkupa-állomás volt -, Lehmann Csongor tavaly Ek-viadalon bizonyult a legjobbnak. A nőknél korábban nem volt magyar érmes helyezés.

Eredmények:

férfiak:

1. Lehmann Csongor 53:18 perc

2. Radim Grebík (cseh) 53:37

3. Kiss Gergely 53:41

...7. Tóth Tamás 53:57

...14. Dévay Zsombor 54:08

...18. Dobi Gergő 54:21

...22. Lehmann Bence 54:29

korábban:

nők:

1. Bragmayer Zsanett 59:39 perc

2. Selina Klamt (német) 59:57

3. Anja Weber (svájci) 1:00:12 óra

...12. Kovács Zsófia 1:00:46

...14. Holánszky Laura 1:00:52

15. Bukovszki Tünde 1:01:02

...21. Horváth Karolina 1:01:46

...28. Bóna Kinga 1:04:08

