Megnyílt a 95. debreceni nyári egyetem

2022. július 18. 16:55

Két év kényszerű kihagyás után ismét jelenléti formában rendezi meg a Debreceni Egyetem (DE) július 18. és augusztus 12. között hagyományos kurzusát, a nyári egyetemet - jelentették be a szervezők hétfőn sajtótájékoztatón.

Bartha Elek oktatási rektorhelyettes elmondta: 35 országból 108 hallgató vesz részt az idei, 95. debreceni nyári egyetemen, amelyet 1927 óta rendeznek meg.

Puskás István, Debrecen kulturális ügyekért felelős alpolgármestere - aki korábban tanított is ezen a kurzuson - úgy fogalmazott, hogy hihetetlen humán tőkét jelentenek az itt megforduló hallgatók, akik közül többeket ösztöndíjjal is támogat a város. Hozzátette: lehetőség ez Debrecen számára is arra, hogy megismertesse az ide látogatókat a város értékeivel, gazdag nyári programjaival.

Csatár Péter, a DE Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese a kurzus legfontosabb üzenetének azt tartja, hogy nyitottan, a magyar nyelven keresztül színes, tartalmas programokat kínálnak a világ minden tájáról érkezetteknek.

Szaffkó Péter, a nyári egyetem igazgatója elmondta, hogy míg korábban a német és az amerikai résztvevők voltak túlsúlyban, manapság a legtöbben Lengyelországból és Szlovéniából érkeznek, de most is jöttek olyan egzotikusnak számító országokból is, mint Szudán, Ecuador, Chile vagy Tunézia. A legfiatalabb diák 15, a legidősebb 75 éves; 47-en önköltségesek, 34-en Tempus-ösztöndíjasok, 27-en egyéb támogatással vesznek részt a kurzuson - ismertette.

A tanórákon kívül nyelvi fejlesztő, társalgást gyakorló sport- és kulturális programok is várják diákokat, de lesznek biciklitúrák Zelemérre és Pallagra, és ellátogatnak a debreceni zsidónegyedbe, Hajdúszoboszlóra, valamint a zsákai Rhédey-kastélyba is.

MTI