Vívó-vb - Szilágyi Áron aranyérmes

2022. július 18. 22:55

Szilágyi Áron aranyérmet nyert a férfi kardozók egyéni versenyében a kairói vívó-világbajnokságon.

A harmadik olimpiai bajnoki címét tavaly Tokióban begyűjtő klasszis a kuvaiti Amaar Alammari elleni 15-6-os győzelemmel kezdett, majd feszültebb hangulatú mérkőzésen 15-13-mal búcsúztatta a kínai Hszü Jing-minget. A nyolcaddöntőben lendületes, határozott vívással 15-9-re nyert csapattársa, a 2017-ben világbajnok, 2019-ben vb-ezüstérmes Szatmári András ellen, a nyolc között pedig 15-8-ra verte az olasz Pietro Torrét.

Az elődöntőben Sandro Bazadze volt az ellenfele, a georgiai vívót a tavalyi olimpián az elődöntőben legyőzte, az idei Európa-bajnokságon viszont épp ő állította meg Szilágyit a 32 között. Ezúttal 15-11-es magyar siker született.

A döntőben az egész nap jó formában vívó Maxime Pianfetti volt Szilágyi ellefele, aki 6-3-ra meglépett az elején. Csakhogy azután a magyar kardozó sorozatban öt tust adott, ekkor következett a szünet, majd a pihenő után még két Szilágyi-találat esett. A francia vívó azonban nem adta fel, szívósan küzdve felzárkózott, 12-14-ről egyenlített, az utolsó találatot viszont - nagy izgalmak közepette - Szilágyi vitte be, melyet videózás után ítéltek meg neki.

Ezzel a három olimpiai (londoni, riói, tokiói) és egy Eb-arany (2015, Montreux) mellé most már vb-diadalt is hozzátett egyéniben. Világbajnokságon eddig csak csapatban tudott győzni, 2007-ben Szentpéterváron.



Eredmények:

a 64 között:

Gémesi Csanád-Inaki Bravo (spanyol) 15-13

Decsi Tamás-Ahmed Ferjani (tunéziai) 15-14

Szatmári András-Krzysztof Kaczkowski (lengyel) 15-4

Szilágyi Áron-Amaar Alammari (kuvaiti) 15-6

a 32 között:

Szatmári-Enver Yildirim (török) 15-7

Szilágyi - Hszü Jing-ming (kínai) 15-13

Sandro Bazadze (georgiai)-Gémesi 15-12

Bolade Apithy (francia)-Decsi 15-11

a 16 között:

Szilágyi-Szatmári 15-9

negyeddöntő:

Maxime Pianfetti (francia)-Luigi Samele (olasz) 15-14

Iulian Teodosiu (román)-Oh Szang Uk (dél-koreai) 15-14

Bazadze-Ali Pakdaman (iráni) 15-12

Szilágyi-Pietro Torre (olasz) 15-8

elődöntő:

Pianfetti-Teodosiu 15-11

Szilágyi-Bazadze 15-11

döntő:

Szilágyi-Pianfetti 15-14

A végeredmény: 1. Szilágyi Áron, 2. Maxime Pianfetti, 3. Iulian Teodosiu és Sandro Bazadze, ... 12. Szatmári András, ... 25. Gémesi Csanád, ... 27. Decsi Tamás

Kedden női tőrözők és a férfi párbajtőrözők egyéni versenyét rendezik.

Magamnak hazudtam volna, ha azt mondom, nem annyira fontos ez a világbajnoki aranyérem

Az egyéni győzelmeit tekintve éremkollekcióját a kairói világbajnoki diadallal teljessé tévő Szilágyi Áron kardozó nagyon akarta ezt a győzelmet, és - mint azt megjegyezte - nem lett volna értelme ezt elhallgatni.

A háromszoros olimpiai bajnok és egyéniben Eb-győzelemmel is rendelkező világklasszis vívó úgy utazott el az egyiptomi vb-re, hogy többször nyilatkozta, aranyért lép pástra.

"Felesleges lett volna nem kijelenteni, hiszen ez teljesen egyértelmű, hogy akartam, szerettem volna nagyon ezt a világbajnoki címet" - mondta az MTI-nek közvetlenül az eredményhirdetés előtt, miután több fotó készült vele helyi fiatalokkal. "Nyertem 2012 óta három olimpiát, de a világbajnokságok nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, egy bronzérmem volt és nyolcas döntős helyezésem. Magamnak hazudtam volna, ha azt mondom, nem annyira fontos ez a világbajnoki aranyérem. Nagyon fontos volt, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy megvan!"

A győzelem felé vezető utat összefoglalva arról beszélt, hogy nem volt egyenletes a teljesítménye.

"Elképesztő hullámhegyek és -völgyek voltak ebben a napban. Amennyire jól sikerült vívnom például Szatmári András ellen, vagy amennyire össze tudtam szedni a vívásomat az elődöntőben Bazadze ellenében, annyira nehezen ment az elméletileg könnyebb asszókban, vagy a papírforma szerint könnyebb ellenfelekkel szemben.

Mint például a döntőben. Nem számítottam rá hogy Pianfetti ennyire jól fog vívni, és a második ellenfelem, a kínai Hszü is olyat mutatott, amire nem gondoltam előre" - elemezte a napját.

"Örülök, hogy ezekből a nehézségekből jól tudtam kijönni, azokat a szituációkat is meg tudtam oldani, amelyek páratlanul nehezek voltak, amelyek fokozott koncentrációt igényeltek, illetve megújulást, új akciókat" - tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy volt-e benne kellemetlen érzés amiatt, hogy elődöntős ellenfelétől, a georgiai Bazadzétől az idei Európa-bajnokságon kikapott, úgy reagált: "Számítottam rá, hogy mindent meg fog tenni, reklamálni fog, sok mindent megenged magának a páston, ez most is így volt. Tudtam azt, hogy ha középen feszesen, szorosan tudom tartani és olyan helyzetekbe tudom kényszeríteni, amelyekben én vagyok a jobb, akkor meglehet az asszó. Főleg a vége felé ez sikerült is, nem hagytam magam kizökkenteni" - mondta a friss aranyérmes.

MTI