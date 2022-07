Körfűrésszel tört apja életére

2022. július 19. 10:06

Vádat emeltek egy 31 éves férfi ellen, aki hónapokon keresztül, többször is meglopta, megalázta, bántalmazta vele együtt élő apját, majd egy körfűrésszel tört az életére - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-t.

A vádlott 2020 tavaszán költözött apjához, a XX. kerületi lakásába. A vád szerint a következő hónapokban a férfi emberi méltóságában többször súlyosan megsértette, megalázta, szidalmazta és állandó félelemben tartotta a nála gyengébb fizikumú apját, volt, hogy mások előtt megpofozta. Többször meg is lopta őt, a lakásból különböző értéktárgyakat vitt el, összesen mintegy 200 ezer forint értékben, hogy "kábítószer-fogyasztó életmódját" fedezze - írták.



A vádlott 2020 augusztusában ököllel ütötte meg és többször meg is rúgta apját, akinek emiatt több bordája eltört.



A következő év áprilisában a férfi ittasan összeveszett az apjával, mert nem adott neki pénzt. A vád szerint a vádlott először ököllel, majd fém felmosónyéllel és elektromos körfűrésszel is bántalmazta a sértettet, aki emiatt súlyosan megsérült. Ezután a férfi üzenetet küldött több ismerősének is azzal, hogy megölte az apját.

Egyikük értesítette a rendőröket, akik a lakásban elfogták a vádlottat, a sértettet pedig kórházba vitették.



Az ügyészség szerint a bántalmazás a sértett halálát is okozhatta volna, az, hogy életben maradt, csak az időben érkező orvosi segítségnek volt köszönhető.



A vádhatóság a többszörös visszaeső férfit emberölés kísérletével, súlyos testi sértés bűntettével, kapcsolati erőszak vétségével, valamint jármű önkényes elvételével és lopással is vádolja. A főügyészség a letartóztatásban levő vádlottra fegyházbüntetés kiszabását indítványozza, azzal, hogy ne kerülhessen feltételes szabadságra.

MTI