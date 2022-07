Ma kezdődik a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor

2022. július 19. 10:13

"Van, ami örök" mottóval kedden kezdődik az erdélyi Tusnádfürdőn a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor - Tusványos - vasárnap hajnalig tartó rendezvénysorozata az erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) és a budapesti székhelyű Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány szervezésében.

A 47 partnerszervezet 27 rendezvényhelyszínen több mint négyszáz programmal várja az Olt parti táborba érkező érdeklődőket. Az időszerű közéleti, politikai kérdésekről szóló pódiumbeszélgetéseket idén négy témakörbe csoportosították: a háború és következményei, a gazdasági helyzet és a válságkezelés, Európa jövője és a magyar nemzetpolitika.



Idén is lesz a Kárpát-medencében működő magyar érdekvédelmi szervezetek és pártok vezetőinek péntek délelőtti nemzetpolitikai kerekasztala, a hagyományos szombat délelőtti politikai fórumon pedig Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke tart előadást, valamint válaszol a közönség kérdéseire.



A Tusványos számos kulturális, hagyományápoló, ismeretterjesztő és szórakoztató programot is kínál, új rendezvényhelyszínként mutatkozik be a Magyar Kultúra Sátor és a Buzánszky Jenő Sportterasz.



A fesztivál koncertprogramja kedd este a Transylvanium, Nagy Feró és a Beatrice, valamint a Tankcsapda fellépésével indul. A hét folyamán a Margaret Island, Kowalsky meg a Vega, az Aurevoir., a Bagossy Brothers Company, a 4S Street, a Blahalouisiana, Szabó Balázs Bandája és a Honeybeast is fellép.



A 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor hivatalos megnyitójára szerda délelőtt lesz: ekkor kezdődnek a szakmai-közéleti programok.

MTI