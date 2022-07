Tömeges alkotmányjogi panaszt kezdeményez a Mi Hazánk

2022. július 19. 11:27

Tömeges alkotmányjogi panasz benyújtását kezdeményezi a kisadózó vállalkozók tételes adójáról (kata) szóló törvénnyel szemben a Mi Hazánk Mozgalom - közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján a párt elnöke, frakcióvezetője.

Toroczkai László elmondta: azért választották ezt a megoldást, mert pártként nem fordulhatnak az Alkotmánybírósághoz, ezért - ahogy ezt "a covid-diktatúra idején" is tették - honlapjukra feltöltenek egy egyszerűen kitölthető mintaűrlapot, amelynek révén akár tízezerszám is nyújthatnak be panaszt az érintettek.



Hozzátette, álláspontjuk szerint két okból is meg kellene semmisítenie a törvénymódosítást; ezek egyike, hogy év közben módosítanak vele adójogszabályt, a másik pedig a - szerintük szintén alkotmányellenes - inkoherens adózási formaváltás.



Nem lehet az emberekkel, nem lehet a magyar dolgozókkal így játszani, hogy jelenleg teljesen kiszolgáltatott helyzetben vannak, és nem tudják, hogy egy-két hónap múlva hogyan tudnak majd tovább dolgozni - közölte a Mi Hazánk elnöke, frakcióvezetője.



MTI