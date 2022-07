Készül a tizenhetedik székely kapu Orbán Balázs sírjához

2022. július 19. 11:48

Újabb bővítéseket kezdeményezett a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn a Haáz Rezső Múzeum, a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) és a Székelyföldi Legendárium.

Képek: Erdély Bálint Előd

Egy újabb, Zetelakáról származó székely kaput állítanak ki, ugyanakkor tervezik Orbán Balázs sírjának restaurálását is. Pál Emil 2022. július 18., 22:00 Jelenleg restaurálják azt a zetelaki székely kaput, amelyet utolsóként szeretnének kiállítani a Szejkefürdőn – tudtuk meg a Haáz Rezső Múzeum igazgatójától. Miklós Zoltán szerint a későbbiekben már nem is lesz hasonlóra lehetőség, hiszen a helyszín telítődik. Az SZKA is részt vállal a székelykapu-sor bővítéséből, évek óta támogat civil és közösségi projekteket a Fuss Neki jótékonysági programjával – a költségek egy részét a program során gyűjtött adományokból fedezik. Szintén támogatja a projektet a Székelyföldi Legendárium.

Egyébként a tervező csapat készül egy újabb hosszútávú projektre, amelynek részeként új helyszínt keresnek további székely kapuk kiállításához. Szempont az is, hogy több ilyen alkotást bemutathassanak az évek során.

Borvízmúzeumon át a Mini Erdély Parkig Tavaly volt felújítás a szejkefürdői Borvízmúzeumnál – mondta el lapunknak az igazgató. A világjárvány idején 80 százalékban hazai érdeklődők látogatták a Borvízmúzeumot, ez idő alatt lehetővé váltak további bővítések. A múzeumban az információs táblák már három nyelven is olvashatók, így vonzóbbá válhat a kínálat a külföldi vendégek számára. Fontosnak tartja Miklós Zoltán a Székelyföldi Legendáriummal való együttműködést, két parkoló és a Szejke-patakon átívelő kis híd is megkönnyíti a Mini Erdély Park megközelítését, ezekhez pedig a múzeum udvarán át vezet az út.

Az igazgató megjegyezte: a látogatók, akik áthaladnak a múzeum udvarán, legtöbbször be is térnek az épületbe, akik meg a parkba szeretnének innen eljutni, nem kell megkerülniük a strandot. A szejkefürdői Borvízmúzeum látogatási programját a Mini Erdély Parkhoz igazították. A múzeumok ugyan hétfőn sehol nincsenek nyitva, a Borvízmúzeum, ahogy a Mini Erdély Park is, minden nap 10 és 19 óra között fogadja a látogatókat.

További tervek Az új székelykapu-sor mellett Orbán Balázs sírjának a felújítását is tervezik. Miklós Zoltán múzeumigazgató elmondása szerint a tervezés folyamatban van, már egyeztettek képzőművészekkel és szakemberekkel az emlékmű rendbe tételével kapcsolatban. A kivitelezést, noha nem egyszerű – a sír restaurálását a műemlékvédelemnek is jóvá kell hagynia – igyekeznek a lehető legrövidebb idő alatt elkezdeni.

szekelyhon.ro