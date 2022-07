London...

2022. július 19. 22:42

Az Egyesült Királyság fővárosában a baloldali Sadiq Khan főpolgármestersége 2016 óta tartó városvezetése alatt a késelések száma 52%-kal, a rablásoké 59%-kal, a gyilkosságoké pedig 26%-kal nőtt Londonban.

A rendőrségnek összesen 29 232 olyan ügyben kellett intézkednie, ahol kést használtak fegyverként. Ebbe beletartoznak a halálos és nem halálos kimenetelű támadások is. A számokból az is kiderült, hogy négynaponta öltek meg késsel egy embert az említett időszakban, 9030 alkalommal pedig legalább leszúrtak valakit. A legtöbb támadást London Southwark városrészében követték el, összesen 1594 késes támadás történt, de a gyilkosságok száma is itt a legnagyobb, 17 embert öltek meg.

tuzfalcsoport.blogstar.hu