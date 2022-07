Festőtábor a horgosi Domus Pacisban

A teremtett világ szépségeire szeretnék felhívni a figyelmet azok a művészek, akik vasárnap óta alkotnak Horgoson, a Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos és Közösségi Házban. Ihletet kapni nem nehéz, hisz valóban festői környezetben van a közösségi ház, viszont jelzi is a természet, hogy valami nincs rendjén, szürkül a kukoricalevél, szárazságtól kókad a napraforgófej.

A festőtábor támogatója az újvidéki Ferences Rendház, a szervezője dr. Harmath Károly atya. Butterer Kiss Márta koordinátort kérdeztük a rendezvényről.

- Előzetesen azt beszéltük meg Károly atyával, hogy olyan magyar ajkú művészeket hívunk, akik Vajdaságban alkotnak. Fiatalokat, idősebbeket is fogadtunk. Húsz emberre számítottunk, végül 15-en jöttek el. Több művésztábor is zajlik jelenleg, vannak, akik betegek, azért nem tudtak eljönni... A témát Károly atya adta föl, ez az ökológia, Isten földi és égi teremtményei. A megnyitó alkalmával elmondta, amikor leült velünk beszélgetni, hogy azt szeretné, hogy arra figyeljenek fel a tárlatlátogatók, amikor megnézik az elkészült képeket, hogy milyen szépek Isten teremtményei, vagy arra, hogy milyen katasztrofális helyzetben van már a világ, s oda kell figyelnünk arra, ami még megmaradt belőle.

- Hatalmas az aszály a Domus Pacis környékén is. Van, akit ez is megihlet?

- Személyesen engem is nagyon, bár még nem néztem szét a környéken. Zsáki Istvánnak eszébe jutott az egyik sorozata, amit otthon is már megalkotott, de azért itt is megcsinált egy alkotást, ahol a hat napot, a teremtés folyamatát szerette volna bemutatni. Éppen most mondtam neki, hogy nagyon megragadott a mai alkotása. Azt mondta a műről, hogy ez az a pillanat, amikor a jó Isten elválasztotta a földet a víztől. Minden alkotó itt sajátosan, a maga eszközeivel dolgozza fel a témát az egy hét alatt. Azt kérte Károly atya, hogy két alkotást hagyjunk itt. Biztosítva van a két vászon meg az akril. Akik más technikákkal dolgoznak, azoknak is vannak megfelelő eszközeik. Volt az az ötletem, majd még megbeszéljük, hogy készítsünk a tábor végére egy tárlatot. Így mi is elemezhetjük azt, hogy mi is az, amit létrehoztunk. A Domus Pacisban augusztus 30-án lesz a búcsú, nagyon örülnénk, hogy az arra ide látogató hívők is látnák a kiállítás anyagát.

- A nappalok tehát azzal telnek, hogy alkotnak a művészek. Esténként vannak-e közös programok?

- Igen, szakmai találkozónak nevezhetném. Munka közben is odamegyünk egymáshoz, nézzük és kérdezzük, ki mit csinál és hogyan. Sokat beszélgetünk esténként. Régen találkoztunk egymással. Felelevenítünk régi történeteket, közös tábori emlékeket, mert általában táborokban találkoztunk. Nagyon szép a környék is, azt vettem észre, hogy ébredés után az emberek sétát tesznek a közelben, a tavacska partján. Hiányoljuk a természet közelségét mi, akik nagyobb városokból érkeztünk. Azért picit siralmas az, hogy száraz a fű, most, amikor mindennek haragos zöldnek kellene lennie.

A festőtábor pénteken délelőtt ér véget. Azok, akik augusztus 30-án ellátogatnak a Domus Pacis búcsújára, keressék a kiállítást. Tekintsék meg, hogy az itt alkotó 15 művész miként látta Isten teremtményeit 2022 nyarán, a Béke otthonának kertjében és szomszédságában.

Kép: Gajda Nóra

Németh Ernő

