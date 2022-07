Hőség - Életbe lépett a harmadfokú riasztás

2022. július 20. 10:31

Életbe lépett az országos tisztifőorvos által szombat éjfélig elrendelt harmadfokú hőségriasztás. Az előrejelzés szerint a következő napokban többfelé 35 Celsius-fok feletti, helyenként akár 40 Celsius-fok közeli csúcsértékeket is mérhetnek és sok helyen még hajnalban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet.

Az országos tisztifőorvos akkor rendeli el a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közös közleményében arra kérte az embereket, hogy a nagy melegben fokozottan ügyeljenek a folyadékbevitelre, ezen kívül 11 és 15 óra között lehetőség szerint húzódjanak árnyékba. A szabadtéren dolgozók, a szabadtéri rendezvényeken szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, például munkavégzés vagy hosszantartó sportolás hőgutát okozhat, s megfelelő kezelés hiányában akár életveszélyes állapot is kialakulhat.



Kiemelték: sose hagyjanak gyermeket, állatot tűző napon parkoló autóban, ilyen időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet a jármű belső hőmérséklete. Ha valaki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, akkor hívja a 112-es segélyhívószámot - kérték.



A nagy melegben nő a szén-monoxid kialakulásának veszélye is. Ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, ott tanácsos szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni az ilyen esetek elkerülésére - hangsúlyozták.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat is több megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést.



Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. Ahogy az országos tisztifőorvos, úgy a meteorológiai szolgálat is három fokozatot rendelhet el, de utóbbi az egyes megyékre adja ki figyelmeztetését.



A meteorológiai szolgálat kedden azt írta: a nappali felmelegedés tovább erősödik. Az előrejelzés szerint szerda hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, az északi völgyekben alacsonyabb, a vízpartokon, belterületeken magasabb értékeket is mérhetnek. Napközben túlnyomóan felhőtlen idő lesz, csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között várható.



MTI