Szanyi Tibor: Az MSZP halott

Elvi politikát kell folytatni. A valódi baloldali gondolat, nézetrendszer kikopott a pártok portfóliájából – mondta Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom alelnöke.

Véleménye szerint azoknak a pártoknak, amelyeket a média manapság baloldalinak nevez, semmi közük sincs a baloldalisághoz.

Kijelentette: „a mi gondolkozásunk alapvetően jóléti célzatú és szolidaritás-bázisú. Az áprilisi választások során nem értünk el olyan eredményt, mint amilyent szerettünk volna, de az időközi választásokon már jobban szerepeltünk. Van okunk a bizakodásra. A közvélemény-kutatók ugyanis azt mondják, hogy nagyjából 15 százalékos tartaléka van a baloldalnak. Mi azt gondoljuk, hogy ezek a mi szavazóink, csak el kell jutni hozzájuk”.

Szanyi Tibor 2009-ben már leírta a Balra, magyar című dolgozatában, hogy szerinte mit kéne csinálni egy baloldali pártnak.

E kapcsán kifejtette: „nem lehet baloldalinak nevezni azt a pártot, amelyet milliárdosok vezetnek. Az én értelmezésemben az MSZP nem fordult balra. 2019 végén azért dobtam be a törülközőt, mert ezt reménytelennek ítéltem. Most is így gondolom. Az MSZP halott, nem létezik, hiszen valódi támogatottsága nulla” – mondta.

Hozzátette: a Magyar Munkáspárttal „választási szövetségben vagyunk. Ez annak ellenére nem jelent politikai szövetséget, hogy a politikai platformok tekintetében számos kérdésben azonos nézetet képviselünk. Tartalmi értelemben inkább azok, a feltörekvő szakszervezetek lehetnek a szövetségeseink, amelyek valódi munkásképviseletet látnak el. Politikai értelemben nem látunk más pártot. Ki kell mondani, hogy a magyar politikai életben az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalmon kívül nincs más modern baloldali párt”.

Szanyi Tibor szerint az ellenzéki pártok nem keresik az ISZOMM-al a kapcsolatot, pedig pártja már az alakulása pillanatától nyitott lenne erre.

Horn Gyula kapcsán elmondta, hogy fantasztikus személyiségnek tartja, de politikai értelemben is kiemelkedő teljesítmény kötődik a nevéhez. Szanyi szerint az MSZP elnökei közül ő volt az utolsó, aki igazán baloldali volt. Utána talán még Mesterházy Attiláról lehet ezt elmondani, de az összes többi inkább „liberális elhajló”.

A baloldal azért nem tud egy szövetségi rendszerre építeni, mert eltűntek a baloldali gondolkodású pártok, s az ISZOMM egyedül maradt az elveivel. „Mi ezt nem bánjuk, mert azt gondoljuk, hogy a magyar társadalomban igény van a baloldali gondolkodásra” – mondta Szanyi Tibor, az ISZOMM alelnöke.