A vétó kikerülésével csökkentené a gázfogyasztást Brüsszel

2022. július 21. 13:45

15 százalékkal csökkentené az Európai Bizottság a gázfelhasználást augusztustól jövő áprilisig az elmúlt évek átlagfogyasztásához képest. Ez egyelőre egy javaslat, de ha úgy ítéli meg Brüsszel, hogy baj van, akkor akár kötelezővé is teheti a spórolást és a gázhiánnyal küzdő ország kisegítését. Azt is el akarja érni az Európai Unió vezetése, hogy minden tagállamban korlátozzák a középületek – hivatalok, iskolák – nyári hűtését és téli fűtését. A tervet úgy akarják elfogadtatni már a jövő héten, hogy elég legyen a többség támogatása, egy-két tagállam ne vétózhassa meg – számolt be az M1 Híradó.

Valamennyi uniós tagállam csökkentse 15 százalékkal a gázfelhasználását idén augusztus elsejétől jövő év március 31-ig – ezt tartalmazza az Európai Bizottság (EB) legújabb tanácsi rendelete, amelyet Ursula von der Leyen az uniós testület elnöke mutatott be Brüsszelben.

A korlátozáshoz jelenleg önkéntesen csatlakozhatnak az uniós országok, azonban a spórolás kötelezővé válik minden tagállamra nézve, amennyiben nem érkezne egyáltalán Oroszországból gáz, és az EB uniós riasztást adna ki.

„Fel kell készülnünk az orosz gázimport teljes megszűnésére. Ez valószínű forgatókönyv. Láttuk a múltban is, hogy Oroszország nyomást akar helyezni ránk azzal, hogy visszafogja a szállítást, ezért reális veszély, hogy teljesen elzárhatja a csapot. És ez az egész Európai Uniót sújtaná” – indokolta Ursula von der Leyen, hogy miért korlátozná az EB a tagállamok gázfelhasználását.

Brüsszelben úgy számoltak: 45 milliárd köbmétert gázt lehetne spórolni, amennyiben valamennyi tagállam 15 százalékkal kevesebbet fogyasztana. Ez a mennyiség télen fedezné a hiányt, amennyiben teljesen leállna az orosz gázszállítás.

Brüsszel azt is szorgalmazza, hogy a tagállamok indítsanak figyelemfelkeltő kampányokat, hogy az emberek kevesebbet használják melegben a klímát és hideg időben a fűtést.

„A háztartások és más védett fogyasztók továbbra is védelmet élveznek, de ők is hozzájárulhatnak a fogyasztás csökkentéséhez. Ezek közül a legtöbb nem nagyon fájdalmas. Miért kell például üres irodaházakban vagy kirakatokban is égni a lámpáknak egész éjjel, és szükségünk van-e valóban 20 fokra hűtött klimatizált helyiségekre?” – vetette fel Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke a tájékoztatón.

Jelenleg tíz uniós tagállamban – köztük Németországba és Olaszországba – nem érkezik meg a szerződés szerinti mennyiségű orosz gáz. Lengyelország és Bulgária felé pedig teljesen le is állította a szállítást a Gazprom.

A Gazprom mindig teljesíti minden kötelezettségét – nyilatkozta kedden Vlagyimir Putyin Teheránban. Az orosz elnök azt mondta: a jelenlegi gázhiányról nem a cég tehet.

„Mi köze ehhez a Gazpromnak? Lezárták az egyik útvonalat, majd a másikat, szankciókat vezettek be a gázszivattyútelepekre. A Gazprom kész annyit gáz küldeni a vezetékeken át, amennyi szükséges. Az európai országok zártak le mindent”– mondta Vlagyimir Putyin.

A hírek szerint a 15 százalékos gázkorlátozásról szóló javaslatot az Európia Bizottság a tagállami vétót, valamint az Európai Parlamentet kikerülve július 26-án az uniós energiaügyi miniszterekkel szavaztatná meg, egyszerű többséggel.

Látva a magyar kormányzat eddigi politikáját, nehezen elképzelhető, hogy elfogadja majd a kabinet azt, hogy Brüsszel korlátozhassa a magyar gázfogyasztást – nyilatkozta az M1-en Palóc André, a Századvég Alapítvány vezető elemzője.

„Magyarország egy ilyet elfogadjon és utána, ha úgy tetszik, átengedje a saját stratégiai gázkészleteit, ezt gyakorlatilag elképzelhetetlennek tartom, úgyhogy nem is értem, hogy Brüsszel miért gondolkodik ilyen megoldásokban” – fogalmazott Palóc André.

Az elemző szerint komoly politikai csatározásokhoz vezethet az, ha az Európai Bizottság miniszteri szinten, egyszerű többséggel próbálja meg végigverni az elképzelését. Palóc André úgy látja, hogy ezért nem biztos, hogy meglesz majd a kellő támogatása a javaslatnak a miniszteri tanácsban.

hirado.hu - M1