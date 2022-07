Vívó-vb - Döntős a férfi kardcsapat

2022. július 21. 14:56

A magyar férfi kardcsapat látványos és fordulatos mérkőzésen legyőzte az olasz együttest, ezzel döntőbe jutott a kairói vívó-világbajnokságon.

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású válogatott tavaly, az olimpiai elődöntőben 45-43-ra kikapott az olaszoktól, és az akkorihoz hasonlóan most is szoros csatát vívott a fináléért, de kedvezőbb végkimenetellel.

Szilágyi kezdésként 5-2-re verte Luca Curatolit, majd két egytusos vereség következett: előbb Gémesi maradt alul Luigi Samelével, azután Szatmári Pietro Torrével szemben. Az első kör után azonban még így is volt egy találatnyi előny (15-14). A következő körben Gémesi 6-3-ra kikapott Curatolitól, Szilágyi 6-5-re verte Torrét, majd Szatmári 5-3-as vereséget szenvedett Samelétől. Hat asszót követően már az olaszok vezettek három tussal (27-30). A hetedik párban Gémesinek sikerült döntetlent vívnia Torrével, Szatmári 7-5-re verte Curatolit, így Szilágyi 39-40-es állásnál ment fel a pástra Samelével szemben, akit 6-2-re megvert. Az első három tust ő adta, ez meg is határozta az asszót. Samele nem igazán hitt magában, adott ugyan egy tust, de aztán kapott megint kettőt, és hiába talált aztán ő is, Szilágyi egy egyértelmű vágással lezárta a mérkőzést.

A háromszoros olimpiai bajnok plusz nyolcas, Szatmári mínusz egyes, Gémesi mínusz négyes találati aránnyal zárt.

A döntőben, amely a kiírás szerint 18.30-kor kezdődik, az olimpiai bajnok és a legutóbbi három világbajnokságon győztes dél-koreaiakkal kell megvívniuk a magyaroknak az aranyéremért.



Eredmények:

szerdán vívták:

a 32 között:

Magyarország-Vietnám 45-30

a 16 között:

Magyarország-Spanyolország 45-33

csütörtökön:

negyeddöntő:

Magyarország-Törökország 45-30

Olaszország-Egyiptom 45-33

Koreai Köztársaság-Franciaország 45-39

Németország-Kína 45-40

elődöntő:

Magyarország-Olaszország 45-42

Koreai Köztársaság-Németország 45-39

MTI