Vívó-vb - Ezüstérmes a férfi kardcsapat

2022. július 21. 23:35

Ezüstérmet nyert a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású kardcsapat a kairói vívó-világbajnokságon.

Az idén Európa-bajnok magyar együttes a döntőben 45-37-re kapott ki az előző három vb-n is győztes és Tokióban olimpiai bajnok dél-koreaiaktól. A magyar válogatott a legutóbbi, 2019-es budapesti vb-n ugyancsak ezüstérmes volt, akkor szintén a dél-koreaiaktól szenvedett vereséget - egyetlen tussal.

Az aranyéremért rendezett kairói ütközetben a háromszoros olimpiai bajnok, az első egyéni vb-címét itt megszerző Szilágyi a nyitó asszóban 5-4-re verte Kim Jun Hót, majd Gémesi 6-4-re kikapott Oh Szang Uktól, az első kör lezárásaként pedig Szatmári 5-4-es vereséget szenvedett Gu Bon Giltől. A második szakasz 15-13-as dél-koreai vezetésről indult, de csakhamar jelentősen nőtt a különbség, mert a nagyon dinamikus akciókat indító Kim 5-1-re lelépte Gémesit. Szilágyi négy szép találattal kezdett Guval szemben, majd egy ütközés után a jobb lábfeje, nagy lábujja kezelésre szorult. Végül 6-5 lett ez az asszó, így csak eggyel kerültek közelebb a magyarok. A második kör végén Szatmári 5-3-ra kikapott Ohtól, így a dél-koreaiak 30-23-ra vezettek. Decsi lépett pástra Gémesi helyén, de nem tudott változtatni a tendencián, 5-1-re maradt alul Guval szemben, majd Szatmári faragott valamit a hátrányon Kim elleni 6-5-ös győzelmével. Az utolsó pár előtt 40-30-ra vezetett az ellenfél, végül Szilágyi 7-5-re verte Ohot, de a fordításra nem volt esély.

A magyarok a versenyük első napján, szerdán 45-30-ra győzték le a vietnámiakat, majd 45-33-ra a spanyolokat, ezzel negyeddöntőbe jutottak. A csütörtöki folytatásban 45-30-ra nyertek a törökök, az elődöntőben pedig - a hajrában fordítva - 45-42-re az olaszok ellen.

"Az elmúlt öt világbajnokságon négy ezüstérmet szereztünk, most már kezdjük unni" - mondta az eredményhirdetés előtt Szatmári András. "Nyilván mindenki nyerni akart, mindegyik csapattársam, ahogy én is. Megpróbáltunk szerintem mindent, de ki kell mondani, hogy ez a dél-koreai csapat brutál erős, a cserepadon is egy egyéni világbajnok, olimpiai bronzérmes ült."

Hozzátette: ahhoz, hogy a dél-koreaiak ellen nyerni tudjanak, mindenkinek kiemelkedő teljesítményt kell nyújtania.

"Ma, azt mondom, Áron volt az, aki hozta a tőle várhatót, én nem tudtam extrát nyújtani, próbáltam nagyjából a szintet hozni, de az meg kevés ahhoz, hogy őket megverjük" - értékelte a csapat teljesítményét.

"Nagyon készültünk már a világbajnokság előtt, hogy Dél-Koreával döntőt fogunk vívni. Ez volt a terv, és nyilván az volt a cél, hogy megverjük őket, de ma is erősebbek voltak, mint mi" - ismerte el Gémesi Csanád. "Legutóbb, a budapesti világbajnokságon nagyon kicsin múlt, most azért jobbak voltak nálunk. Dolgozunk rajta folyamatosan, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzájuk, én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, de ez nem az a mérkőzés volt..."

Arra a kérdésre, hogy miben járnak a többi csapat előtt a dél-koreaiak, úgy reagált, hogy ez egy egyveleg, de külön kiemelte a felépítésüket.

"Nagyon dinamikusak, olyan ruganyos, rugalmas az izomzatuk, hogy mi nem is nagyon tudjuk utánozni az ő mozgásukat, úgyhogy nekünk más fondorlatokat kell bevetni ellenük. Hát, ezeket próbáljuk kialakítani, és vannak is már fegyvereink, de mondom még egyszer, ez nem az a mérkőzés volt, amelyen ezeket sikerült jól felhasználni..." - folytatta.

A magyar kardcsapat sorozatban az ötödik vb-t zárta éremmel. Az előző négyen háromszor második, egyszer harmadik lett: 2016-ban az oroszoktól, 2017-ben és 2019-ben a dél-koreaiaktól kapott ki a döntőben, 2018-ban pedig bronzérmet szerzett.



Eredmények:

szerdán vívták:

a 32 között:

Magyarország-Vietnám 45-30

a 16 között:

Magyarország-Spanyolország 45-33

csütörtökön:

negyeddöntő:

Magyarország-Törökország 45-30

Olaszország-Egyiptom 45-33

Koreai Köztársaság-Franciaország 45-39

Németország-Kína 45-40

elődöntő:

Magyarország-Olaszország 45-42

Koreai Köztársaság-Németország 45-39

a 3. helyért:

Olaszország-Németország 45-42

döntő:

Koreai Köztársaság-Magyarország 45-37

A végeredmény: 1. Koreai Köztársaság (Oh Szang Uk, Gu Bon Gil, Kim Jun Ho, Kim Jung Hvan), 2. Magyarország (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás), 3. Olaszország (Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre, Michele Gallo)

Férfi kardban 32 válogatott indult.

MTI