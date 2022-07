Történetének legnagyobb tüzével küzd Szlovénia

2022. július 22. 09:58

Több mint ezer tűzoltó, valamint több száz rendőr és katona, illetve helikopterek is oltják a tüzet a szlovén-olasz határon, ahol ötödik napja tombolnak a lángok, a szlovén sajtó szerint soha korábban még nem volt ilyen pusztító tűz az országban.

Csütörtök este az olasz civil védelem egyik önkéntese életét vesztette, amikor egy kiégett fa rázuhant - közölte a szlovén közszolgálati televízió pénteken.



Három határmenti településről is evakuálni kellett Vojscica, Temnica és Novela lakosságát, a körülbelül négyszáz embert egy közeli településen szállásolták el. Az emberek csütörtökön megpróbáltak visszatérni otthonaikba, de az ismételten felcsapó lángok miatt a többségüknek újra az ideiglenes szálláson kellett éjszakáznia. Marjan Sarec védelmi miniszter tájékoztatása szerint a tűz nem veszélyezteti a lakóházakat, viszont a sűrű füst miatt nem ajánlatos az érintett térségben tartózkodni.



A tűz több mint kétezer hektáros területen pusztít. Az oltásban olasz, horvát, osztrák és szlovák repülőgépek és helikopterek is segítik a helyi tűzoltók munkáját. A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a levegőből eddig több mint 900 ezer liter vizet locsoltak az érintett területre.



A hivatalos szervek tájékoztatása szerint munkájukat az is nehezíti, hogy a tűz sújtotta területen több, a korábbi háborúkból fennmaradt, fel nem robbant gránát és akna található, és ezek most a hő hatására felrobbannak.



MTI