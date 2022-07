Kinevezték a kultúráért felelős helyettes államtitkárokat

2022. július 22. 10:47

Kinevezték a kultúráért felelős helyettes államtitkárokat: Csaba Gábort június 12-i, Vincze Mátét július 15-i, Pataki Andrást július 20-i hatállyal nevezte ki a miniszterelnök Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter javaslatára - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium pénteken az MTI-vel.

A három helyettes államtitkár Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár munkáját segíti - olvasható a közleményben.



Mint írják, Csaba Gábor kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárként a kulturális diplomácia stratégiájának megalkotásáért és koordinálásáért felel, továbbá fenntartja és fejleszti a minisztérium nemzetközi kulturális kapcsolatrendszerét.



Csaba Gábor 1995 óta dolgozott diplomáciai területen a Külügyminisztériumban és többször teljesített külszolgálatot, beosztott diplomataként Washingtonban, majd nagykövetként 2007-től 2011-ig Canberrában, 2013 és 2018 között pedig Magyarország szöuli nagykövete volt. A Kulturális és Innovációs Minisztériumba az Információs Hivataltól érkezett, ahol 2019-től vezető stratégiai elemzőként dolgozott.



Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkárként a kulturális fejlesztési és monitoring tevékenység felügyeletéért felel. Ezen felül hozzá tartozik a múzeumok, közgyűjtemények, könyvtári és levéltári intézmények állami igazgatása is.



Vincze Máté második külszolgálata után tért haza Magyarországra: előbb a New York-i magyar kulturális intézetet vezette, majd három évig Londonban szolgált, ahol intézetigazgatóként nevéhez fűződik a Liszt Intézet Trafalgar tér melletti impozáns londoni székhelyének megvásárlása - áll a közleményben.



Pataki András művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkárként az előadó- és alkotóművészeti, illetve közösségi művelődési terület szakpolitikai irányításáért felel. Ezeken felül a kultúrafinanszírozási és koordinációs tevékenységek állami igazgatási körbe tartozó feladatai is hozzá tartoznak.



Pataki András a Kulturális és Innovációs Minisztériumba a Soproni Petőfi Színház éléről érkezett, amelyet tíz éven keresztül irányított igazgató-főrendezőként. Tanulmányait is művészeti területen folytatta, 2000-ben okleveles művelődési és felnőttképzési menedzserként, 2010-ben pedig színházi rendezőként diplomázott.



MTI