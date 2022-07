Felvételi - Hankó: a jelentkezők 74 százalékát felvették

2022. július 22. 12:30

A felsőoktatásba jelentkezők 74 százalékát felvették valamilyen képzésre - közölte a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Hankó Balázs elmondta: mintegy százezer jelentkezőből 73 805-öt vettek fel, ami 2020-hoz képest 8 százalékos bővülést jelent. A hallgatók 82 százalékának, 60 517 diáknak az állam finanszírozza a tanulmányait - jelezte a helyettes államtitkár. Úgy fogalmazott, finanszírozási szempontból "a világon egyedülálló" a magyar felsőoktatás.



Beszámolt arról is, hogy az idén érettségizett diákok mintegy 60 százaléka jelentkezett a felsőoktatásba.



Hankó Balázs a kormányzat számára leginkább fontos célnak nevezte az első diplomát szerzők arányának növelését. Ezt az alap- és az osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának növelésével lehet elérni, az ő arányuk idén 2 százalékos növekedést mutat 2021-hez képest - fűzte hozzá.



Felsorolása szerint az Eötvös Loránd Tudományegyetemre (ELTE) 11 ezer, a Debreceni Egyetemre 6500, a Budapesti Gazdasági Egyetemre 6200, a Szegedi Tudományegyetemre több mint 6 ezer hallgató nyert felvételt, ezeket az intézményeket a Pécsi Tudományegyetem, a budapesti Műegyetem, a győri Széchenyi István Egyetem és az Óbudai Egyetem követi.



A helyettes államtitkár álláspontja szerint a fenntartói modellváltás sikerességét jelzi, hogy a Nyíregyházi Egyetem a múlt évihez képest 18 százalékkal több diákot vett fel, a kecskeméti Neumann János Egyetem szintén 18 százalékkal, a Dunaújvárosi Egyetem pedig 10 százalékkal. Velük "direkt arra szerződtünk, hogy a térségi megtartóerő és a térségi bevonzóerő legyen meghatározó" - hangoztatta.



A felsőoktatási trendekről közölte: 2020-hoz képest a felvettek száma az agrárképzésben 25 százalékkal, a sportképzésben 22 százalékkal, a műszaki képzésben és az orvos-egészségügyi területen 16-16 százalékkal nőtt.



Hankó Balázs jelezte azt is, hogy idén 6400 nyertek felvételt pedagógusképzésekre.



Beszámolt arról is, hogy ebben az évben 123 idegennyelvű képzést indítanak a magyar felsőoktatásban.



A ponthatárokra kitérve ismertette: minden markáns területen néhány pontos emelkedés volt tapasztalható.



Hankó Balázs közölte, a kormány idén megduplázta a felsőoktatás finanszírozását, ezért ugyanakkor minőségi és teljesítmény szempontokat várnak el az intézményektől és a hallgatóktól.



A fenntartói modellváltásra utalva azt hangsúlyozta, hogy magyar felsőoktatás jó, és egyre jobb, ami nemzetközi szinten is előrelépést biztosít.



Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese felhívta a figyelmet arra, hogy pótfelvételi idén is lesz; akit nem vettek fel vagy nem adott be jelentkezést az általános eljárásban, az még megteheti.



A pótfelvételi is elektronikusan történik majd, de csak egy jelentkezési helyet lehet megjelölni - fűzte hozzá. Jelezte, a pótfelvételi eredményeit augusztus végén hirdetik majd

MTI