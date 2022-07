Öntözési menetrendet alakít ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság

2022. július 22. 12:39

Az aszályhelyzet kezelése érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a műszaki beavatkozások mellett ütemezett öntözési menetrendet alakít ki, az illegális vízkivételek felszámolása érdekében pedig a katasztrófavédelem közreműködését kérte.

Az OVF pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a csapadékmentes időjárás és a vízkészletek folyamatos csökkenése következtében a vízigények drasztikusan megnövekedtek, ráadásul az aszállyal leginkább érintett területeken - Tiszántúl, Duna-Tisza köze - tovább súlyosbítja a helyzetet a fokozódó a hőség és a számottevő eső hiánya.



A vízügy műszaki irányító törzse ezért "műszaki beavatkozásokat folytat", valamint a Tisza-Körös völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer (Tikevir) finomhangolását és a felhasználókkal egyeztetett, ütemezett öntözési menetrend kialakítását végzi - közölték.



Jelenleg a legfontosabb feladat Szolnok ivóvízének biztosítása a Tiszából oly módon, hogy közben a Tisza-tóból is biztosítani tudják a mezőgazdasági vízszolgáltatáshoz, valamint az ökológia és a turisztika fenntartásához szükséges vizet. Ennek érdekében szabályozzák a Tisza-tóból a Nagykunsági-, illetve a Tiszafüredi-főcsatornába leadott vízmennyiséget, miközben gondoskodnak arról is, hogy a Nagykunsági-főcsatornából a Hármas-Körös vízgyűjtőjébe megfelelő mennyiségű víz jusson - ismertették.



Az öntözéssel kapcsolatban kiemelték, hogy az aszályhelyzet nagy fegyelmet kíván a felhasználók részéről, hiszen ha nem működnek együtt, egymástól veszik el a rendelkezésre álló vízkészletet. Ezért a vízügy a katasztrófavédelem közreműködését kérte az illegális vízkivételek felszámolása érdekében.



Az aszály súlyosbodása miatt a Duna, a Balaton és a Velencei-tó helyzetét is kiemelten kezeli a vízügy. A Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vízét már több mint egy hete pótolják a Kvassay- és a Tassi-zsilip szivattyúi segítségével, de ha szükséges, mobilszivattyúkat is üzembe állítanak - közölték.



A Balaton átlagvízállása péntek reggel 86 centiméter volt, ami mintegy 20 centiméterrel alacsonyabb a tavaly ilyenkor mértnél, de nem rendkívüli: az elmúlt száz évben több tucat alkalommal előfordult ennél kisebb vízállás a tóban. A vízminőséget heti rendszerességgel ellenőrzik, a legfrissebb adatok nem mutattak semmilyen határérték-túllépést vagy problémát - írták a közleményben.



A Velencei-tavat az élővilág védelme érdekében szerda óta reggel 4 és 10 óra között folyamatosan levegőztetik. A tó vízállása péntek reggel 67 centiméter volt, ami mindössze 4 centivel magasabb a valaha mért legkisebb vízszinttől, és az előrejelzések szerint valószínűleg a hónap végén új negatív rekord születik. Bár ez a fürdőzés szempontjából kellemetlen, a Velencei-tó szempontjából természetes, ugyanis egy esetenként kiszáradó tóról van szó - jegyezték meg.



Kitértek arra is, hogy a tizenkét vízügyi igazgatóságból kilenc területén rendeltek el vízhiány elleni készültségi fokozatot. Négy vízhiánykezelő körzetben elsőfokú, kilenctben másodfokú, tizennyolcban harmadfokú - vagyis a legmagasabb - készültség van érvényben. A másod- és harmadfokú készültségű körzetekben folyamatosan zajlik a vízáramlást gátló akadályok megszüntetése, vízkormányzási feladatok ellátása az ütemezetten igényelt vízmennyiség kiszolgálásához, valamint mobilszivattyúk kiépítése és üzemeltetése a szükséges vízátvezetések biztosításához - sorolták.



A közleményben felidézték, hogy az országos koordináció biztosítására Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője, aki az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) törzsvezetője is, szerdán elrendelte az OMIT vízhiány elleni készültségi működését - tették hozzá.

MTI