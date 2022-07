EKF - Országos pályázaton keresi a város művészeit Keszthely

2022. július 22. 13:40

Országos pályázaton keresi Keszthely a város művészeit, a két kiválasztott fiatal alkotó egy hónapot tölthet el és dolgozhat a Balaton-parti városban.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával indult programról pénteken tartott sajtótájékoztatón Németh Péter, a házigazda Balatoni Múzeum igazgatója elmondta: a jövőre fennállásának 125. évfordulóját ünneplő múzeumot eleve kultúrpalotaként alapították, hogy a Balaton természeti és kulturális értékeit mutassa be. Az Év Múzeuma címmel is kitüntetett intézmény állandó és időszaki tárlatai mellett a fiatalabb közönséget is megszólító interaktív múzeumpedagógiai programokat kínál. Az a céljuk, hogy az ifjúsági és közösségi funkciókat tovább erősítve kulturális szellemi központként pozícionálják 2023-ban a Balatoni Múzeumot.



Keszthellyel több mint kétszáz éve összekapcsolódik a Helikon - az antik kultúra világában a múzsák lakhelye - mint egykor az ország ismert művészeinek találkozója, ma pedig a legnagyobb országos középiskolás művészeti seregszemle. Keszthely fekvésének, épített örökségének és kulturális hagyományainak köszönhetően ma is inspiráló közeg a művészeknek.



A város művészeit kereső program - amelynek már a jövő évi költségeit is sikerült megpályázni - ötletgazdája és szakmai vezetője a Keszthelyen élő Szálinger Balázs József Attila-díjas költő, drámaíró. Arról beszélt, hogy a Balatoni Múzeummal, valamint a keszthelyi kulturális és közművelődési intézményeket és alkotóművészeket összefogó Keszthelyi Kulturális Kerekasztal munkacsoporttal karöltve egy olyan "atelier-t" szeretnének életre hívni, amelynek nyomán egy új szemléletű, helyi értékekre épülő, alulról szerveződő alkotói közösség jön létre a fiatalabb korosztályból Keszthely mint iskolaváros oktatási intézményeinek bevonásával. A kulturális sokszínűségre fókuszálva a fiatalabb helyi és térségi alkotói közösségek számára egész évben működő szellemi központot kívánnak létrehozni.



A város művésze nyílt pályázat célcsoportjai a fiatal kortárs alkotóművészek Magyarország egész területéről. A többlépcsős, nyilvános folyamat első állomása a hamarosan megjelenő pályázat, az utolsó pedig szeptemberben a két győztes kihirdetése.



A pályázat során kiválasztott művészek Keszthelyen töltik az idei novembert, az összes kulturális intézménybe, gyűjteménybe szabad bejárást, kutatási lehetőséget kapnak. Közönségtalálkozókon vesznek részt a város középiskoláiban, illetve a keszthelyi múzeumokban, kulturális intézményekben, közösségi tereken.



Szálinger Balázs az MTI kérdésére elmondta: nincs megkötés a pályázatban, hogy milyen művészet képviselői jelentkezhetnek. Annak azonban örülnének a szervezők, ha lehetőség szerint két különböző művészeti ág képviselői nyernének, hátha ez izgalmas együttműködést is hoz magával.



MTI