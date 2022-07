Magyar hegymászósiker Pakisztánban – világelső négyes!

2022. július 22. 14:29

Négy magyar alpinista: Ágoston Viktor, Kerekes Bence, Nagy Márton és Szász László a világon elsőként mászta meg a csaknem hatezer méter magas Bondit Peaket Pakisztánban - közölte a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség pénteken az MTI-vel.

Mint írják, a Magyar Nemzeti Hegymászó Válogatott 2022 nyarán a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség támogatásával expedícióra indult Pakisztánba. Céljuk a Karakorum-hegység keleti végében, Baltisztánban található Hushe-völgy környékének felfedezése volt.



"A környék kevésbé ismert és mászott terület, leírást is alig találni itteni mászásokról. Az alpinizmusban azonban éppen ez a fajta bizonytalanság jelenti az igazi kihívást" - olvasható a közleményben.



Mint írják, a csapat előbb egy, a Nangma-völgyben emelkedő 5400 méteres havas-sziklás csúcsot mászott meg, majd az alaptáboruk közelében emelkedő sziklagerincen tették próbára mászótudásukat, ahonnan ötezer méterről verte őket vissza egy vihar.



Ezek után egy hosszabb, instabil időjárású időszak következett, amelynek során kipuhatolták a lehetőségeket a 7282 méter magas K6 hegycsoportban. Komolyabb mászást az időjárás itt nem tett lehetővé, ezért figyelmüket a közeli Kande falu nyugati oldalán emelkedő csúcsok felé fordították. Itt található a korábban Muntin-csúcsnak nevezett Bondit/Bondid Peak, amelynek még a pontos magassága sem ismert. A hegyről mindössze annyit tudtak, hogy csaknem hatezer méter magas lehet, és hogy a közelmúltban több expedíció (többek között egy új-zélandi-ír és két japán csapat) is megkísérelte a megmászását, mindeddig sikertelenül - áll a közleményben.



Mint írják, a kedvező időjárási ablakot kihasználva a válogatott tagjai július 17-én felvonultak a hegy lábához, ahol 4250 méteren felállították táborukat. A völgy névadója és legprominensebb csúcsa technikás havas-jeges mászást igényel. Az eddigi próbálkozások körülbelül ugyanazon az útvonalon, a hegy északkeleti oldalában lefutó gleccseren történtek. A magyar csapat is innen próbálkozott először, de a gleccser annyira szétnyílt, hogy a gerinchez közeli kuloárokon (sziklafolyosókon) kerestek alternatív útvonalat. A mászás nehézségét a felső régiókban függőgleccserré alakuló jégfolyam átmászása jelentette - emelik ki a közleményben.



Mint írják, Ágoston Viktor 20-án este jelentette a hazai háttércsapatnak rövid szöveges üzenetben, hogy elérték a csúcsot, és huszonkét órányi mászás után már mindannyian az 5150 méteren lévő sátrukban vannak. A következő napon épségben levonultak a 4250 méteren lévő alaptáborukba.



Ágoston Viktor, Kerekes Bence, Nagy Márton és Szász László ezzel a világon elsőként jutott fel a pakisztáni Bondit Peak csúcsára, amelynek magasságát ők 5984 méternek mérték. Alpin stílusban, magashegyi teherhordók és előre telepített táborok nélkül másztak. "Ez a teljesítmény nemzetközi szinten is kiemelkedőnek számít" - hangsúlyozzák a közleményben.



Mint kiemelik, a fejlett kereskedelmi expedíciós logisztikának, hegyivezetésnek és szolgáltatási hálónak köszönhetően ma már tömegek által elérhető nyolcezer méteres csúcsokkal szemben az ehhez hasonló, alpesi stílusú - a hegyen minden külső támogatást és pótlólagos oxigént mellőző - expedícióknak van igazán elismert szakmai értéke a hegymászás nemzetközi világában.



MTI