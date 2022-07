Brexit - Brüsszel újabb támadásai London ellen

2022. július 22. 16:30

Az Európai Bizottság négy új kötelezettségi eljárást indított az Európai Unióból kilépett (Brexit) Nagy-Britannia ellen, mivel London az uniós intézmények felszólítása ellenére sem hajtotta végre a Brexit feltételrendszeréhez kapcsolódó észak-írországi jegyzőkönyv jelentős részeit.

Pénteki sajtóközleménye szerint az EU brüsszeli végrehajtó testülete több mint egy évig tartózkodott jogsértési eljárások megindításától, annak érdekében, hogy közös megoldásokat találjon a londoni vezetéssel. A bizottság szerint azonban az Egyesült Királyság nem hajlandó érdemi megbeszéléseket folytatni a kereskedelmi megállapodásokat szabályozó jegyzőkönyvről, továbbá a brit parlament az észak-írországi jegyzőkönyv módosításáról szóló törvényjavaslatot fogadott el, ami aláássa az együttműködést.



A pénteken elindított eljárások egyebek között az Észak-Írországból Nagy-Britanniába irányuló árumozgáshoz kapcsolódó vám-, felügyeleti és kockázatellenőrzési követelmények be nem tartására, illetve a jövedéki adókról szóló uniós jogszabály átültetésének elmulasztására vonatkoznak.



Az Egyesült Királyságnak két hónapja van, hogy választ küldjön Brüsszel aggályaira.



Az Európai Unió és London vitája abból ered, hogy a Brexit-megállapodáshoz fűzött 64 oldalas jegyzőkönyv alapján az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország a Brexit után is harmonizált viszonyrendszerben maradt az Európai Unió egységes belső piacával és vámuniójával. Így viszont a Nagy-Britannia és Észak-Írország közötti áruforgalmat eseti ellenőrzéseknek kell alávetni annak megakadályozására, hogy Észak-Írországból Írországba - vagyis az uniós egységes piacra - ellenőrizetlen termékek kerüljenek be. Ez a megoldás az ára annak, hogy ezeket az ellenőrzéseket nem Észak-Írország és az Ír Köztársaság határán kell elvégezni, amelynek szabad átjárhatóságát az északír konfliktust lezáró nagypénteki megállapodás előírja.

MTI