Az Európát körülvevő térségek stabilitása is kiemelten fontos

2022. július 22. 17:24

Az ukrajnai béke mellett az Európát körülvevő térségek stabilitásának megőrzése is kiemelten fontos Magyarország számára - erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter írt Facebook-oldalán pénteken, miután ismételten megbeszélést folytatott Hossein Amir Abdollahiannal, Irán külügyminiszterével.

A tárcavezető közölte: a világ ezen részén tapasztalható válságos helyzetek miatt Irán szerepe kezd átértékelődni, és az ország jelentősége nő. Ezt támasztják alá a nukleáris megállapodásról szóló tárgyalások, valamint az elmúlt napokban Teheránban megrendezett orosz-török-iráni csúcstalálkozó - tette hozzá.



Mint írta, a világnak ezen a részén komoly élelmezési és energiaellátási válsággal nézünk szembe, mindezek megoldásában Irán konstruktív szerepvállalása segítséget nyújthat. Magyarország támogatja a nukleáris együttműködés és az ukrajnai gabonaexport lehetővé tételéről szóló megbeszéléseket - fűzte hozzá.



Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy elmondta iráni kollégájának: "nekünk, mint szomszédos országnak, az Ukrajnában zajló háború nagyon rossz, mi békét akarunk, mert ha nem lesz hamar béke, akkor a háború következményei még tragikusabbak lesznek". Azt írta: az élelmezési válság több ázsiai, közel-keleti és afrikai térség stabilitását veszélyezteti, ezáltal súlyos migrációs nyomással fenyeget. Ezért nekünk az ukrajnai béke mellett az Európát körülvevő térségek stabilitásának megőrzése is kiemelten fontos - fogalmazott.



Kitért arra is, hogy Irán és Magyarország kétoldalú együttműködése az elmúlt időszakban sokat fejlődött, köszönhetően annak, hogy mintegy kétezer iráni hallgató tanul magyarországi egyetemeken.



MTI