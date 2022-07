Vívó-vb - Szilágyi Áron: ez pályafutásom egyik csúcsa

2022. július 22. 18:27

Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardozó pályafutása egyik csúcsának nevezte, hogy a még zajló kairói vívóvilágbajnokságon egyéniben végre meglett az aranyérme, amelyet a csapatban szerzett ezüstéremmel egészített ki.

MTI

Szilágyi pénteken, hazaérkezését követően a repülőtéren a közmédiának elmondta: izgalmas világbajnokság van mögötte a maga "hullámhegyeivel és hullámvölgyeivel", az pedig büszkeséggel tölti el, hogy az egyéniben és csapatban elért eredményeit összeadva pályafutása legeredményesebb vb-je volt a kairói.



"Egy régóta áhított célom jött össze azzal, hogy megnyertem ezt a világbajnokságot, és egyéni világbajnok is lettem az olimpiai címeim mellett. Úgy érzem, hogy ez pályafutásom egyik csúcsa. Annak pedig kifejezetten örülök, hogy a csapattal ismét fel tudtunk állni a dobogóra" - utalt a Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András társaként megszerzett második helyre.



Kiemelte: a felkészülés során végig azt érezte, hogy a vb-n jól szerepelhet, kijöhet a lépés, most meglehet végre számára a régen várt aranyérem, így a kairói útnak úgy vágott neki, hogy nagyon éhes a sikerre.



A 32 éves vívó hozzátette: nem érzi, hogy a győzelmekkel megcsappant volna a motivációja, sőt, ezzel kapcsolatban "egyre éhesebbnek" érzi magát. A közeljövőt illetően megemlítette, előbb rövid, egy-két hetes pihenő vár rá, mielőtt újra nekikezd a munkának, a felkészülésnek, hogy a következő szezonban is hasonlóan sikeres legyen.

Tervei szerint szeptemberben már a vívó jellegű edzéseket is elkezdi, majd novemberben, valamint decemberben nemzetközi versenyen tervez pástra lépni.



Decsi András vezetőedző hangsúlyozta, nagyszerű érzés ilyen eredményes vb-t maguk mögött tudni, ami a jól sikerült szezon megkoronázása volt. A szakember emlékeztett: június közepén, Antalyában ugyanez a csapat Európa-bajnokságot nyert.



"Fantasztikus szezont futottak a fiúk, és közel voltak ahhoz, hogy tökéletes legyen a befejezés. A csapatban szerzett ezüstéremmel nem lett százszázalékos a mutatónk, de azért nincs okunk szomorkodásra" - nyilatkozta.



A szakember hozzátette: nagyon bízik abban, hogy a párizsi olimpián összejön majd az általuk nagyon várt magyar - dél-koreai döntő, és ott vissza tudnak vágni az ázsiaiaknak a kairói fináléban elszenvedett vereségért.



