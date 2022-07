Rossi: „A magyar szurkolók még nagyon sokáig el kell viseljék az arcom”

2022. július 22. 22:15

Az idei Tusványos egyik sztármeghívottja a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi volt. Az olasz szakember őszintén beszélt az érzéseiről és jelenlegi helyzetéről. Galérianézet Marco Rossi: „Nagyapám három csapatnak szurkolt: a Torinónak, a Honvédnak és az Aranycsapatnak. Továbbadta ezt nekem, tőle örököltem”.

A Maestro – Képek: Pinti Attila

„Nagyon szépen köszönöm ezt a fogadtatást, nagyon jól esik, hogy ennyire szeretnek az emberek és elismerik a munkámat. Nem vagyok meglepődve, tudom, hogy Romániának ezen a területén nagyon sokan követik a magyar futballt és nekünk szurkolnak. Tudtam, hogy mi fog itt várni” – kezdte beszédét Marco Rossi, majd felelevenítette pályafutása kezdetét. „Ha nem lett volna a nagyapám, nem kezdtem volna el focizni. Annyit kell tudni róla, hogy egészen életében három csapatnak szurkolt: a Torinónak, a Honvédnak és az Aranycsapatnak. Továbbadta ezt nekem, tőle örököltem” – mesélte az olasz szakember.

Hangsúlyozta, a mostani válogatottat nem lehet az Aranycsapathoz hasonlítani, de az angolok elleni 4–0-s sikerrel így is sikerült történelmet írniuk. Kiemelte, hogy az albánok elleni vereségkor eszébe jutott, hogy lehet, nem ő a megfelelő ember a nemzeti csapat élére, de belátja, hatalmas hiba lett volna felállni a kispadról. Tudta, hogy milyen feladatra vállalkozott, amely hosszú folyamat, de vannak eredmények is.

„Ha egy súlyos vereség után a Magyar Labdarúgó-Szövetség úgy dönt, hogy meneszteni szeretne, akkor természetesen elfogadom. Azonban itt és most megígérhetem mindenkinek, hogy önszántamból nem mondok le. Ha valamilyen okból kifolyólag mégis meg kellene tennem, akkor sem egy vereség után tenném. Jelenlegi szerződésem 2025-ig szól, mindenképp szeretném ezt kitölteni, utána pedig meglátjuk mit szeretne a szövetség” – vázolta terveit.

Az 57 éves szakember úgy fogalmazott, hogy a válogatott célja az, hogy minél előbb kijusson a következő Európa-bajnokságra, valamint tudja megtartani az A ligás tagságot a Nemzetek Ligájában. Külön örömét fejezte ki, hogy a szövetség (MLSZ) hosszútávú szerződést ajánlott neki, így van ideje szervezni és építkezni. „Az én szakmám olyan, ahol folyamatosan mérlegelni kell a lehetőséget. Azonban rendkívül sokkal tartozok a magyar embereknek, az MLSZ-nek, tiszteletben tartok mindent, amit adtak nekem. Ha munkát ajánlana egy nagy csapat, akkor mérlegelnem kellene. Ha mégis váltanék, azt hosszú folyamat előzné meg, időben figyelmeztetném a szövetséget. Jelen pillanatban eszem ágában sincs, hogy felálljak a kispadról, nagyon jó eredményeket érünk el, nagyszerű az összhang és jó érzés együtt dolgozni a srácokkal. A magyar szurkolók nagyon sokáig el kell viseljék az arcom és a fejem, ez egészen biztos – hívta fel a figyelmet.

Mivel korábban edzősködött a DAC kispadján, így tisztában van vele, amikor egy országban a kisebbségiek teljes szívükből drukkolnak. A Sepsi OSK csütörtök este, néhány óra múlva Konferencia Liga-selejtezőt játszik az Olimpija Ljubljana ellen, amit élőben fog megnézni. Cristiano Bergodit nagyon régóta ismeri, mivel egykorúak, régebben sokat futballoztak egymás ellen. Közvetlenül az összecsapás előtt nem beszélt vele, de utána szeretné felvenni vele a kapcsolatot. Visszatérve a válogatotthoz, a Nemzetek Ligájában két nagyon nehéz összecsapás vár a válogatottra. „Ha a papírformát nézzük, akkor a magyaroknak nulla pontjuk kellene legyen, de szerencsére a futball nem így működik. Az olaszok elleni mérkőzésre ugyanígy fogunk készülni, ahogyan az elsőre is. A teljes csoportkört nézve éppen az olaszok ellen játszottunk a legrosszabbul, ellenük hatalmas hibákat követtünk el. Szerintem ez azért lehet, mert a srácok miattam duplán akartak bizonyítani a nemzetem ellen, viszont túlizgulták a helyzetet és nem sikerült a kellő eredményt elérni. Ezúttal jobban felkészülünk és biztos vagyok benne, hogy jól fogunk teljesíteni – vetítette elő az olaszok elleni mérkőzést.

Marco Rossi elmesélte azt is, hogy az angolok elleni 4–0-s sikert követően rengeteg gratulációt kapott. Külön kiemelné Csányi Sándort, az MLSZ elnökét és Orbán Viktor miniszterelnököt, akik a helyszínen nézték végig az összecsapást és az öltözőben gratuláltak a fiúknak. Azonban a szurkolóktól kapott személyes üzeneteket tartja a legfontosabbnak és legnagyobb elismerésnek.

„Karrierem során elég sok edzővel volt dolgom. Mircea Lucescut és Marcelo Bielsát emelném ki, akik mindenféle szempontból jó példaképek voltak számomra. Viszont rendkívül fontos, hogy saját filozófiát és egyéniséget kell kialakítani. A legnagyobb példaképeim az életben nekem édesapám és a nagyapám” – ismerte el Marco Rossi.

„Volt szerencsém együtt játszani Gheorghe Hagival, akiről úgy gondolom, hogy a sok sérülés megnehezítette a dolgát. Játszottam Ronaldóval és Gullittal is egy csapatban, abban az évben rengeteg világszínvonalú labdarúgó játszott az olasz bajnokságban. Hagi a világ egyik legjobb játékosa volt, valamint emberként is egy nagyon jó srácként ismertem meg, csak elismerő szavakat tudok mondani róla” – emlékezett vissza. Végezetül elárulta, hogy az a legfőbb céljuk, hogy a FIFA-világranglistán meneteljenek felfelé és továbbra is egyre jobb eredményeket érjenek el. Lépésről-lépésre szeretnének haladni, alapos és jó munkát végezve.

Sebestyén Ervin

szekelyhon.ro