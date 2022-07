A következő republikánus elnöknek először a hadsereget kell helyrehoznia

2022. július 23. 23:45

Nemrég jelent meg Kurt Schlichter új könyve, a „Visszajövünk: Amerika bukása és felemelkedése” – címmel. Amerika egyik legidézettebb szakértője szerint egyetlen hagyományosan gondolkodó amerikai sem azért lép be a hadseregbe, hogy kísérleti nyúl legyen, és több időt töltsön a névmásokról szóló képzéssel, mint azzal, hogy hogyan kell például megakadályozni, hogy a hajója egy másik hajónak ütközzön. Schlichter hangsúlyozza: a jelen helyzetet a következő republikánus elnöknek kell megoldania.

Megjelent Kurt Schlichter új könyve, a „Visszajövünk: Amerika bukása és felemelkedése (We’ll Be Back: The Fall and Rise of America)”, amely az amerikai szuperhatalom csúcspontjáról szól. Néha marón, gyakran humorosan mutatja meg azt, hogyan omlott össze, és került a mai állapotba az Egyesült Államok. A szerző szerint a következő republikánus (ahogyan Amerikában mondják, GOP-) elnök ezt nagyon gyorsan helyrehozhatja. A könyv fülszövege szerint a szerző nem garanciát nyújt, inkább valami fontosabbat: a reményt.

Schlichter a FoxNews Ingraham Angle konzervatív beszélgetős műsorának vendégeként is beszélt arról, hogy Joe Biden elnöksége alatt az Egyesült Államok elveszítheti-e szuperhatalmi státuszát.

A szerző párhuzamot von 1991 és 2021 között. 1991-ben, ahogy fogalmaz, „Szaddám Huszein rezsimjének parázsló romjai Amerika megkérdőjelezhetetlen erejéről tanúskodtak, harminc évvel később a rongyos tálibok megalázó rohamban kergettek ki minket Afganisztánból. Itthon a városaink a hajléktalanság és a bűnözés szemétdombjai. Úgy tűnik, a lehetőségek egykori földje visszafordíthatatlan hanyatlásnak indult”.

Saját maga ellen fordult az Egyesült Államok

Schlichter kiemeli, „most nemcsak a vereség kultúrájával kell együtt élni, hanem azzal is, hogy az Egyesült Államok saját maga ellen fordul, a társadalmi igazságosság hülyeségeivel teszi tönkre önmagát, elutasítva a harcos éthoszt. Borítékolható, hogy a normális, hazafias amerikaiak, akik hagyományosan gondolkodnak, nem hajlandóak aláírni egy olyan szervezetbe, amely gyűlöli őket.

Hacsak a Santa Monica-i, a Hamptons-i és a Wellesley-i Gender Studies tanszék fiúi, lányai és nem-oroszlánjai nem fognak tömegesen bevonulni, hogy pótolják a növekvő toborzási hiányt, olyan katonai kultúrára van szükségünk, amely barátságos a vidéki és közép-amerikai hagyományos harcosok számára”.

Mélyponton a morál

A szerző hangsúlyozza, hogy ezt a helyzetet a következő republikánus elnöknek kell megoldania, és azon kvalitásának kulcsfontosságú próbája lesz, hogy képes-e az egész szövetségi bürokráciát átalakítani. Véleménye szerint a katonai kultúra gyors rendbetétele megadhatja az alaphangot az új adminisztráció számára a szövetségi kormányzat többi részének reformjához.

Schlichter úgy látja, a morál a mélyponton van, Obama és Biden tábornokai egy olyan szervezetet hoztak létre, amely gyűlöletes a normális amerikaiak számára, olyannyira, hogy a hadsereg nem tudja elérni a toborzási céljait. Egyetlen hagyományos amerikai sem azért lép be a hadseregbe, hogy kísérleti nyúl legyen, és több időt töltsön a névmásokról szóló képzéssel, mint azzal, hogyan kell például megakadályozni, hogy a hajója egy másik hajónak ütközzön.

A címlapfotón amerikai katonák sorakoznak fel Klaus Iohannis román elnök és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár látogatása alkalmából a Mihail Kogalniceanu katonai légi támaszponton, a Fekete-tenger partjánál fekvő Constancában 2022. február 11-én. Az Egyesült Államok Németországból Romániába vezényel át mintegy 1000 amerikai katonát az orosz-ukrán feszültség miatt. (Fotó: MTI/EPA/Razvan Pasarica)

hirado.hu