Ismét a migránsok ellen tüntettek Szabadkán

2022. július 24. 17:50

Ismét a migránsok ellen tüntettek Szabadkán. A helyiek aggodalma egyre nagyobb, sokan már félnek kimenni a város utcáira, vagy a környék erdőibe, mert azokat ellepték az illegális bevándorlók. A szabadkaiak félelmét fokozza, hogy az utóbbi hetekben megszaporodtak a migránsok által elkövetett fegyveres támadások. Hol egymásra lőnek, hol a rendőrökre, ezért a helyiek azt követelték szombaton, hogy a hatóságok fékezzék meg a bevándorlókat, és legyen ismét nyugalom Szabadkán – számolt be az M1 Híradó.

Fotó: Magločistać

Szombat este harmadik alkalommal tüntettek a szabadkaiak a környéküket ellepő és egyre több problémát okozó migránsok ellen. A felszólalók arra panaszkodtak, hogy esténként lövöldözéseket hallanak a közeli erdőkből. Gyakoriak a tűzesetek is az illegális táborok miatt, sőt már a városukban is tarthatatlan helyzetet teremtettek a migránsok. A helyiek azt követelik, hogy a rendőrség kezelje hatékonyabban a migránshelyzetet. A tüntetők petíciót indítottak, hogy a városon kívül helyezzék el az illegális bevándorlókat.

„Természetes, hogy aláírtam. Én a történesek központjában lakom. Azért jöttem el, hogy a hatalmi szervek lépjenek valamit, hogy megoldódjon a migránsokkal való helyzet az országban. Különösen itt, a határ menti zónákban” – mondta egy határ menti lakos.

Néhány hete lövésekre ébredtek a szabadkai makkhetesi erdő környékén élők. Két migránsbanda támadt egymásra lőfegyverekkel, mert összevesztek az önkényesen kisajátított területen. Nemcsak egymásra, hanem a rendőrökre is lőttek. A migránsleszámolásnak halálos áldozata is volt. A szabadkaiak attól tartanak, hogy az összecsapás megismétlődik. Ezért több kérést is megfogalmaztak a szerb kormány felé. A határ megerősítése mellett azt követelik, hogy jelöljenek ki biztonságos zónákat, ahová a migránsok nem léphetnek be.

„A kérvényen az is szerepel, hogy hozzák nyilvánosságra az áldozatok pontos számát, ugyanis nem hivatalos források szerint több is lehet a közölt adatoknál. A legutolsó információk szerint az éjjel Martonoson is lövöldözés volt, meg nem erősített források szerint 60 migránst vittek el a településről” – számolt be az M1 helyszíni tudósítója.

A térségben az utóbbi hetekben egyre gyakoribbak a lövöldözések. A jobb élet reményében nyugatra tartó migránsok több csoportja is felfegyverezte magát. Egyre agresszívabbak, így a környékbeliek okkal érzik úgy, hogy veszélyeztetik a biztonságukat.

„A lövöldözés állandóan jelen van, ez volt már Horgoson is. Találtunk fegyvereket eldobálva is a járásokon, személyesen is láttam lőfegyvereket, pisztolyokról volt szó, tele tárakkal. Valamint Martonoson az erdőben folyamatosan megy a lövöldés éjszakánként, tehát fegyverropogásról beszélhetünk” – magyarázta Lackó Róbert a magyarkanizsai válságstáb vezetője.

A szabadkaiak azonban megelégelték a helyzetet. A tüntetők azt tervezik, hogy addig vonulnak utcára, amíg előrelépés nem történik az ügyben.

„Azt szeretnénk, hogy a szerb kormány ugyanazt csinálja meg, amit a magyar kormány. Mégpedig azt, hogy védje meg a határait az illegális bevándorlóktól, akikről nem tudjuk, hogy kik és honnan jöttek” – mondta az egyik szervező.

Folyamatos migrációs nyomás alatt áll a déli határ. Idén már jóval több illegális bevándorlót és embercsempészt tartóztattak el a rendőrök, mint tavaly egész évben. A határvédőknek ebben az évben már csaknem 124 ezer esetben kellett intézkedniük. A kormány szerint ezért fontos, hogy határvadászok védjék meg a déli határt. Toborzásuk már megkezdődött, várhatóan szeptembertől szolgálatba is állnak.

hirado.hu - M1