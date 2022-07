Véget ért a debreceni Campus Fesztivál

2022. július 25. 10:15

Vasárnap hajnalban véget ért a 14. Campus Fesztivál, a debreceni rendezvénysorozatra idén 116 ezren látogattak el, megdöntve ezzel a 2019-es látogatói rekordot - tájékoztatták a szervezők hétfőn az MTI-t.

Záróközleményük szerint az utolsó estén többek között a brit punk-rock legenda The Toy Dolls, Majka, a Valmar, a Wellhello, a Pokolgép, a Csaknekedkislány, a brit Goodboys, a német Christian Löffler és a holland Jungle By Night várta a látogatókat. A zárónap fő fellépője a norvég énekesnő, Aurora volt, aki a nevével díszített madárodú elhelyezésével egy nyolcvanéves tölgyfát is örökbe fogadott a Nagyerdőben.

Teljes kapacitással és tavalyhoz képest megnövelt területtel tért vissza a Campus. Négy este, 19 programhelyszínen több mint 300 produkció, valamint számtalan egyéb program várta a látogatókat - írták.

A legtöbben csütörtökön a holland sztár-dj, Tiësto, pénteken pedig a svéd popdíva, Zara Larsson produkciójára voltak kíváncsiak. Csütörtökön a fesztivál történetében először a megtelt tábla is kikerült a kapukra. Nagy érdeklődés kísérte a Tankcsapda, Majka, Ruzsa Magdi, a Halott Pénz, a BSW, a Carson Coma, a 30Y, a brit Sigala, a Deez Nuts, Dzsúdló, a Valmar, T. Danny, valamint Korda György és Balázs Klári koncertjét is.

Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató megemlítette: jól vizsgázott az előzetes karszalagbeváltás, így nem alakult ki nagy tömeg a beléptetésnél és "egészséges áramlás" alakult ki a Nagyerdő területén.

A közlemény megemlíti, hogy az Egyetem Tér minden évben az egyik legszínesebb és leglátogatottabb nappali programhelyszín a fesztiválon. A helyszín neve idén Erasmus35 Színpad - Egyetem Tér volt, ugyanis ebben az évben lett 35 éves a külföldi ösztöndíjprogram. A négy nap alatt a DE harminchárom szervezeti egysége mutatkozott be, valamennyi tudományterületből kaptak játékos ízelítőt a fesztiválozók.

Szepesi Mátyás Artisjus-díjas szövegíró beszámolója szerint kiválóan sikerült a "Hoztál fogkefét?" című dalszövegíró-tábor. A gyermekeket és családokat a Civil Faluban berendezett Campus Kid programkavalkád várta, Felépült egy komplett játszótér, feltűnést keltettek a Vándor Vurstli színes vásári attrakciós bódéi, de találkozhattak az érdeklődők a Hajdú Néptáncegyüttes táncosaival és a Debrecen Dixieland Jazz Banddel is.

A rendezvényen mintegy 2500 közreműködő dolgozott, közülük csaknem kétszázan álltak a pultokban és majdnem háromszázan feleltek a közönség biztonságáért.

Páll László, a Debreceni Campus Kft. ügyvezetője jelezte: három héten belül helyreállítják az eredeti állapotokat a Nagyerdőben.

A Campus Fesztivált jövőre július 19. és 23. között rendezik meg a debreceni Nagyerdőben - írták a szervezők.

MTI