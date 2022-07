Milliós fizetéseket kapnak Karácsony városházi tanácsadói

Annak ellenére, hogy Karácsony Gergely főpolgármester gyakorta beszél arról, hogy Budapestet a kormány kivérezteti, elszegényíti, saját tanácsadóinak komoly, nemritkán milliós nagyságrendű fizetéseket ad. Jól megfizetik például Gyurcsány Ferenc egykori politikai államtitkárját, Gál J. Zoltánt, de a Párbeszéd nevű baloldali zöld párt színeiben politizáló Jávor Benedeknek sem kell szűkölködnie a fővárosi közpénzek miatt. Ismert: ennek a pártnak a tagja Karácsony Gergely főpolgármester is.

A Magyar Nemzet már több ízben is megkereste a fővárosi önkormányzatot annak érdekében, hogy árulja el, a tavalyi bérükhöz képest mennyit változott a főpolgármester mellett dolgozó szakértők, tanácsadók havi juttatása. Karácsony Gergely ugyanis rendre úgy nyilatkozik, hogy „a kivéreztetett fővárosi önkormányzatnál” semmire nem jut forrás. A főváros a lap megkeresésére azonban rendre azt válaszolja, hogy a kért adatokat korábban már kiadták. Csakhogy ez még az év elején, márciusban történt, s azóta az aktuális adatokról mélyen hallgatnak.

A márciusi adatokról a hirado.hu is írt.

Ebből kiderült: az egy évvel korábbi szinthez képest jelentősen emelkedett a főpolgármester tanácsadóinak fizetése.

Akadtak olyanok is, akiknek ötven vagy akár száz százalékkal is nőtt a havi fizetésük: Jávor Benedek ugyan nem tanácsadó, de a főpolgármester párttársa, így ő is jelentős pénzhez jut a baloldali vezetés révén. Jávor vezeti a főváros brüsszeli képviseletét Az adatok szerint havi 990 ezer forintot kasszírozhat. Illetményfejlesztésben részesült többek között Misetics Bálint lakhatási és szociális főtanácsadó, aki kilencszázezer forintért ad szociális tanácsokat a főpolgármesternek.

A Magyar Nemzet kiderítette: Gál J. Zoltán továbbra is Karácsony Gergely stratégiai főtanácsadója. Ismeretes: Gál 2002-ben az MSZP országos listájáról szerzett országgyűlési mandátumot, majd a Medgyessy-kormány szóvivője lett. A Medgyessy-kabinet bukása után közeli kapcsolatot alakított ki Gyurcsány Ferenccel, akinek mind a két kormányában államtitkári pozíciót töltött be. Később a Vasárnapi Hírek főszerkesztője és a Népszava főszerkesztő-helyettese lett, hogy aztán Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát segítse, majd a Városházán vállalt tanácsadói feladatkört.

Van olyan főpolgármesteri tanácsadó, akinek még csak be sem kell menni a munkahelyére. Korányi Dávid diplomáciai tanácsadó például New York-i otthonából, távmunkában dolgozik, amiért továbbra is kilencszázezer forintot kap.

Korányi Dávidról a Metropol információira hivatkozva korábban már megírtuk, hogy New York egyik legelegánsabb negyedében, egy luxusfelhőkarcolóban lakik. Ő is Gyurcsány-fióka, politikai karrierjét még Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt kezdte az MSZP-ben, hogy aztán Bajnai Gordon egyengesse tovább a pályafutását. Aztán Karácsony Gergely is felkarolta Korányit. Lapinformációk szerint Gyurcsány és Bajnai kérésére vette fel a fővárosi tanácsadók kényelmes megélhetést, évi minimum 10 milliót biztosító listájára. Munkaszerződésében még azt sem írták elő, hogy ezért a pénzért mennyi időt kell Budapesten töltenie.

Korányi egyébként nem csak Karácsony embere, hiszen igazi álláshalmozóként Soros-szervezeteknek is dolgozik. Mint az a Metropol cikkéből kitűnik: „a Pozsonyban székelő Globsecnél stratégiai tanácsadó. A szervezetet a Soroshoz nevével fémjelzett Nyílt Társadalom Alapítvány támogatja. Energiadiplomáciai vezető munkatárs a szintén Soros által támogatott, Washingtonban székelő Atlantic Councilnál. Tagja az ECFR-nek, European Council of Foreign Relations, pán-európai agytrösztnek, amit a Soroshoz köthető Open Society Found alapított, és óraadó tanár volt azon a John Hopkins Egyetemen, ami igazi gyűjtőhelye a Soros-híveknek. Neve az ECR listáján a magyar tagok között együtt szerepel Soros György fiával, Alex-szal és persze nem meglepő az sem, hogy társai között ott találjuk Bajnai Gordon mellett Gyurcsány egyéb fiókáit: Ficsor Ádámot és Dessewffy Tibort is” – olvasható a Metropolban megjelent leleplező cikkben.

