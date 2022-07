Másodfokú riasztásokat is kiadtak zivatarveszély miatt

2022. július 26. 08:31

Győr-Moson-Sopron és Vas megye több járására másodfokú riasztásokat is kiadott a heves zivatarok veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az érintett területeken a következő órákban kialakuló zivatarokat viharos szél, jégeső és rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék kísérheti. A katasztrófavédelem mindenkitől azt kéri: kövessék a meteorológiai riasztásokat, a vízpartokon a viharjelzéseket.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat frissített veszélyjelzése szerint a többi megyében továbbra is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok veszélye miatt.



Mint írták: először a Dunántúl északi és nyugati felén, majd a nap folyamán egyre többfelé lehet majd számítani zivatarra, legnagyobb eséllyel és legnagyobb számban a dunántúli területeken, valamint az Északi-középhegység térségében. A zivatarokat rövid idő alatti jelentős mennyiségű csapadék kísérheti: a Dunántúl délnyugati felén akár 20-30 milliméternyi. Emellett viharos széllökésekre és jégesőre is készülni kell.



Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője azt javasolja, az érintett területeken a kerti bútorokat, szerszámokat, növényeket vigyék fedett helyre, és ne parkoljanak fák alá.



A vízpartokon tartózkodóktól azt kéri: "vegyék komolyan a tavi viharjelzőrendszer jelzéseit". Percenként 45 villanás elsőfokú viharjelzést jelent: ez esetben a parttól csak 500 méteres távolságra szabad a vízbe menni. Ha percenként 90 villanást észlelnek, az már másodfokú viharjelzést jelent, ilyenkor ki kell jönni a vízből - hangsúlyozta Mukics Dániel.



Ha valaki leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, jelezze a 112-es segélyhívón! - kérte az OKF szóvivője.



Mindeközben a hőség miatt Békés és Csongrád-Csanád megyében továbbra is másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a hőség veszélye miatt a meteorológiai szolgálat.



Az országos tisztifőorvos szerdától eredetileg szombat éjfélig rendelte el a legmagasabb fokozatot, a harmadfokú hőségriasztást, de ezt később kedd éjfélig meghosszabbította.

MTI