Fokozná az öldöklést Ukrajnában a német LMBTQ-szélsőség

2022. július 26. 09:35

A sokszínűség és a genderideológia mellett Ukrajnáért is kiálltak a berlini Pride felvonulás résztvevői. Egy részük azt követelte, küldjenek fegyvereket az ukránoknak, hogy az oroszok által elfoglalt Mariupolban is lehessen Pride-ot tartani.

A Pride érdekében akarják fegyverekkel ellátni Ukrajnát a német LMBTQ-aktivisták.

Az elmúlt hétvégén több városban is Pride felvonulásokat tartottak, a sorból pedig nem maradt ki Berlin sem. A német fővárosban a vonulók egy része azt követelte egy nagy molinóval, hogy Németország lássa el fegyverekkel Ukrajnát, hogy így lehetővé tegyék a jelenleg orosz uralom alatt álló Mariupol város felszabadítását, és ott is tudjanak Pride felvonulást tartani.

A Pride-kavalkádban többen is igyekeztek jelmezeikkel kiállni az ukránok mellett, sokan ukrán zászlót lengettek vagy annak színeibe öltöztek.

Németországban a jelek szerint a kormányzat is beállt az LMBTQ-ideológia támogatása mögé, a Pride felvonulás során ugyanis kormányzati épületeken is megjelentek a szivárványos zászlók.

A német szövetségi parlament tetején idén először volt kint a zászló, amivel az elfogadást és a sokszínűséget akarták népszerűsíteni. Megjelent az LMBTQ-mozgalom jelképe a belügyminisztérium és a védelmi minisztérium épületén is. Berlin baloldali polgármestere, Franziska Giffey pedig kijelentette, hogy a város eddig is szivárványos főváros volt, és ezután is az lesz. Az emberektől azt kérte, erősen ellenezzenek mindenféle gyűlöletet és kirekesztést.

BB

magyarhirlap.hu