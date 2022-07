TIM: az idén is keresik az év digitális falvait

2022. július 26. 11:45

Az Év Digitális Faluja címre ismét négy kategóriában pályázhatnak az innovatív digitális megoldásokat alkalmazó, ötezer főnél kisebb lélekszámú települések a mai naptól egészen szeptember 9-ig - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) az MTI-vel kedden.

A közlemény szerint a díj okos módszerek és technológiák alkalmazására, a bevált jó gyakorlatok megosztására ösztönöz a vidéki közösségek megerősítése, a helyi életminőség javítása érdekében. A falvak a többi között megújuló energiaforrások, például napelem használatával vagy innovatív ipari parkok létesítésével érdemelhetik ki az elismerést.



Közölték: Az Év Digitális Faluja kezdeményezés célja, hogy a kistelepülések egyre inkább képesek legyenek megvalósítani és bemutatni a digitális fejlesztéseket, adottságaikra építve kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket. A díj elősegíti és bátorítja a falvak közötti együttműködések kialakulását, a térségi szintű fejlesztések elterjedését. A vezetőket, döntéshozókat az okos megközelítések használatára ösztönzi, hogy a magyar vidék kincsei otthonosabb helyekké és akár innovációs központokká váljanak.



A díj a pályázó településen bevezetett és alkalmazott okos város, okos falu módszerek és technológiák alapján nyerhető el négy kategóriában: innovatív települési környezet, fenntartható épített és természeti környezet, innovatív társadalmi és közösségi jólét, innovatív gazdasági ökoszisztéma. Iránymutatásul a Digitális Falu Program honlapján megtalálható példatár szolgálhat, amelyben egyebek mellett okos közösségi terek, utcabútorok, zebra, fenntartható zöldhulladék kezelési megoldások vagy a digitális turizmus eszközei (virtuális séták, applikációval rendelkező tanösvények) szerepelnek. A honlapon érhető el a részletes pályázati kiírás, és itt lehet jelentkezni is - írták.



Solymár Károly Balázs, a TIM technológiáért felelős helyettes államtitkára a közleményben elmondta: napjainkban különös figyelmet kapnak a lakosság kényelmét, egészségét, biztonságát célzó megoldások és szolgáltatások. A magyar kormány digitalizációval kapcsolatos fejlesztései, tervei és elvárásai az egész országra kiterjednek, így kiemelt feladat a kistelepülések, falvak lakosainak, vállalkozásainak bevonása az innovációs térbe, az okos megoldások fejlesztésébe - tette hozzá. A cél pedig az - mondta, hogy az érintettek a mindennapi gyakorlatban használják az okos megoldásokat. A TIM örömmel áll minden olyan kezdeményezés mögé, amely modern, okos technológiák fejlesztése, digitális megoldások használata érdekében megszólítja a közösségeket. Az Év Digitális Faluja díj pont arra hivatott, hogy párbeszédet kezdeményezzen a digitalizációs, az okos megoldások településszintű használata során a lakókkal, úgy, hogy közben a fejlesztésekben, az igények felmérésében az önkormányzatok is szerepet kapnak. A Digitális Falu Program részeként a pályázatot immáron második alkalommal írják ki, annak érdekében, hogy az ötleteket, más lakóközösségek, falvak is akár saját maguk igénye szerint hasznosíthassák - mondta Solymár Károly Balázs.



A tájékoztatás szerint független szakmai zsűri vizsgálja majd a bevezetett technológiák összetettségét, az integráció mélységét, a közösségfejlesztő erőt, továbbá a fejlesztések társadalmi, környezeti és gazdasági hasznosulását. Az elsőként tavaly kiosztott díjat idéntől a Neumann János Nonprofit Kft. gondozza. A TIM háttérintézménye ősszel tervezi megrendezni az eredményhirdetést és az ünnepélyes díjátadót.



MTI