Hazánkban továbbra is magas a tévéelőfizetők száma

2022. július 26. 12:09

Magyarországon továbbra is magas a tévénézők száma: a napi átlagban 4 órát meghaladó képernyő előtt töltött idő az európai élbolyhoz tartozik, csakúgy, mint az, hogy a háztartások 91 százalékában van hagyományos tévéelőfizetés - derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kutatásából, amelynek részleteit kedden közölték az MTI-vel.

Az NMHH kommunikációs igazgatósága tudatta, hogy miközben az Egyesült Államokban csak 2021-ben ötmillió háztartás döntött úgy, hogy lemondja a tévéelőfizetését és inkább a streamingszolgáltatókat választja, Magyarországon még nem figyelhető meg ez a jelenség. Mindössze 1 százalék mondta azt, hogy nincs tévés előfizetése, viszont előfizetett valamilyen filmtár-jellegű szolgáltatásra - tették hozzá.



Az NMHH 2021 őszén, 3000 háztartásban végzett felméréséből kiderült az is, hogy bár a tévézési szokások stabilak, a műsorhoz jutás módja jelentősen változott.



A 20 legnagyobb helyhez kötött szolgáltató adatai szerint miközben 2018 végén a háztartások 24,5 százaléka fogta a műsort valamilyen (műholdról vagy földfelszíni adóról) sugárzott terjesztés révén, alig három év alatt ez a szám 19,5 százalékra csökkent.



Ez azt jelenti, hogy minden ötödik előfizetőjük átpártolt valamilyen vezetékes (kábeltévés hálózaton vagy internethálózaton keresztül biztosított) tévészolgáltatásra - írták.



Érdekes adatnak nevezték, hogy három év alatt 153 000 háztartás cserélte le a sugárzott műsorszolgáltatást valamilyen vezetékesre, de ezt nem befolyásolta sem az ár, sem a minőség.



A csatornakínálatról lényegében azonos mértékben nyilatkoztak elégedetten a sugárzott, illetve a vezetékes szolgáltatást kapó ügyfelek, de az előbbi csoport nem homogén.



A földfelszíni adásra előfizetők jóval elégedetlenebbek, mint a műholdasok, hiszen a földfelszíni szolgáltatást nyújtó Antenna Hungáriánál kiegészítő opciók igénybevételével is csak mintegy 50-60 csatorna nézhető. Ez jóval kevesebb, mint a műholdas szolgáltatóknál található százas kínálat - jelezték.



A vezetékes szolgáltatásra váltás oka, hogy a szolgáltatók már lényegesen kedvezőbb áron adják az internet-, vezetékestelefon- és tévéelőfizetést, ha egy háztartás ezek közül kettőt vagy hármat vesz igénybe - írták.



Ezt a kedvező csomagárazást nem tudják biztosítani a műholdas vagy földfelszíni műsorterjesztést kínálók: a saját eszközökkel nyújtható szolgáltatás többnyire műszakilag kiforratlan, drága vagy nem terjedt el, a sugárzott tévé mellé pedig más szolgáltató hálózatán keresztül vezetékes internetet vagy telefont kínálni üzletileg nem igazán versenyképes.



Kiderült, amint növekszik a lakosságban az igény a vezetékes internet iránt, és ahogy terjed a "csomagban olcsóbb" árazás, úgy veszít vonzerejéből a sugárzott műsorszolgáltatás.



A felmérés eredményeiből az NMHH szerint jól látszik, hogy a sugárzott műsorterjesztésre előfizető háztartások jóval szerényebb telekommunikációs igényekkel rendelkeznek, mint a vezetékes szolgáltatást választók. Így például ebben a körben csak 63 százaléknak volt vezetékesinternet-előfizetése, szemben a vezetékes tévét igénybe vevő háztartásokkal, ahol az arány 83 százalék volt. Hasonlóképpen a vezetékes telefon vagy a lapostévé használata is alacsonyabb szintű volt a sugárzott műsorszolgáltatást választók körében - tették hozzá.



Ugyanakkor mivel a lakosság otthoni internethasználata megállíthatatlanul terjed, szükségképpen egyre kevesebb olyan háztartás marad, amelyet nem zavar, hogy tévészolgáltatójától nem tud internetet is rendelni, és emiatt elesik a csomagkedvezménytől.



Az NMHH nem számít arra, hogy a sugárzott műsorterjesztés szolgáltatása teljesen eltűnne. Ez szerintük azzal magyarázható, hogy sok esetben nincs alternatíva. Az aprófalvas vagy szegény vidékeken kábeltévé- vagy internethálózat kiépítése - állami támogatás nélkül - soha meg nem térülő befektetésnek minősül - áll a kutatásban.

MTI