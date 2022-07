Orosz bejelentés a gázszállítás csökkentéséről

2022. július 26. 12:14

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Politikailag motivált a Gazprom orosz energiavállalat bejelentése, miszerint a héten tovább csökkenti az európai gázszállítást - jelentette ki Kadri Simson, az Európai Bizottság energiaügyi felelőse Brüsszelben kedden, az európai uniós tagországok energiaügyi minisztereinek soron kívüli tanácskozását megelőzően.

Simson – euractiv.com

Arra reagálva, hogy a Gazprom hétfőn bejelentette: leállítja egy újabb Siemens-turbina üzemeltetését az Északi Áramlat gázvezetéken, Kadri Simson úgy fogalmazott: "tudjuk, hogy a gázszállítás csökkentésének nincs technikai oka. Ez egy politikailag motivált lépés, melyre készen kell állnunk."



Aláhúzta: az ilyen esetek bizonyítják, hogy "bölcs stratégia" az Európai Bizottság múlt héten bemutatott tervezete az európai gázkereslet csökkentésére irányuló összehangolt intézkedésekről.



Az uniós biztos reményét fejezte ki, hogy a keddi miniszteri tanácskozáson megállapodnak az uniós bizottsági javaslat alapján születő rendkívüli szabályozásról, amelynek alapján jövő tavaszig 15 százalékkal csökkenne a gázfelhasználás Európában.



Jozef Síkela, az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Csehország ipari és kereskedelmi minisztere a tanácsülést megelőzően azt mondta: az Európai Uniónak "a lehető leghamarabb" fel kell lépnie a Gazprom gázszállítással kapcsolatos fenyegetéseivel szemben. A gázszállítás csökkentésére vonatkozó bejelentés jól mutatja, hogy az uniós országoknak vissza kell fogniuk az orosz gáz felhasználását már ezen a télen, mivel - mint mondta - Vlagyimir Putyin orosz elnök kezében zsarolási eszköz a gázellátás.



Robert Habeck német gazdasági miniszter érkezésekor kijelentette: az Európai Bizottság terve megmutatja az orosz elnöknek, hogy az EU egységes még akkor is, ha tagországai kompromisszumra kényszerülnek a közös álláspont kialakítása érdekében.



Habeck a javaslat elfogadását "nagyon fontosnak" nevezte, véleménye szerint a terv azt mutatja, hogy Európa összetart. A szabálytervezet jelzés Oroszországnak, hogy nem lesz képes megbontani az európai egységet - tette hozzá.



Anna Moskwa, az energiaügyekért is felelős lengyel klímaügyi és környezetvédelmi miniszter a tanácskozásra érkezve hangsúlyozta, országa ellenzi, hogy kötelező érvényűek legyenek az Európai Bizottság által javasolt gázfogyasztási korlátozások.



"Nem fogadhatunk el olyan döntést, amely ilyen célkitűzés megvalósítását kényszeríti rá a tagországokra. Az energiabiztonság nemzeti hatáskörbe tartozik" - fogalmazott.



Hozzátette: a lengyelországi gáztározók megteltek, országának nincs szüksége a gázfelhasználás korlátozására.



Eamon Ryan, az energiaügyekért is felelős ír környezetvédelmi miniszter érkezésekor azt mondta, hogy a javasolt 15 százalékos csökkentés nem lesz elegendő Európa téli energiaigényének biztosításához.



"Tizenöt százalékos gázmegtakarítás valószínűleg nem lesz elegendő a Gazprom bejelentésének fényében, de jobb, mintha az EU egyáltalán nem reagálna a kialakult helyzetre. A gázfogyasztási korlátozásokra vonatkozó javaslat által küldött jel is fontos" - tette hozzá.



Az Európai Bizottság múlt szerdán ismertetett javaslata szerint valamennyi EU-tagállam számára célul tűznék ki, hogy augusztus 1. és 2023. március 31. között 15 százalékkal csökkentse a gázfelhasználást. Ezzel előznék meg az ukrajnai háború miatt fenyegető energiaválságot. A célok elérésére a tagállamok önkéntes alapon köteleznék el magukat, amennyiben viszont a brüsszeli testület az ellátás biztonságára vonatkozó "uniós riasztást" hirdetne ki, a gázkereslet-csökkentés kötelező volna valamennyi tagállam számára.



MTI