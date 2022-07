OVF: folytatódik az aszály, az ivóvíz biztosítása a legfontosabb

2022. július 26. 12:55

Tovább folytatódik az aszály, a legfontosabb az ivóvíz biztosítása, de sorra készülnek el az ütemezett öntözési menetrendek is a mezőgazdasági felhasználók bevonásával - tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) kedden az MTI-t.

A közlemény szerint az ország túlnyomó részén továbbra is erős vagy rendkívüli aszály van, a hétvégi front nem hozott annyi esőt, amennyi enyhítette volna a szárazságot, és a napokban sem várható az aszályt érdemben mérséklő eső, jelentős mennyiség ugyanis csak lokálisan fordulhat elő.



Jelenleg a tizenkét vízügyi igazgatóságból tizenegy területén rendeltek el vízhiány elleni készültségi fokozatot: tizenkét vízhiánykezelő körzetben elsőfokú, nyolcban másodfokú, huszonkettőben harmadfokú - vagyis a legmagasabb - készültség van érvényben - közölte az OVF.



Kiemelték, a rendkívüli aszályhelyzetben az ivóvíz biztosítása mindenhol elsőbbséget élvez a mezőgazdasági és az ipari vízigényekkel szemben. Annak érdekében, hogy a Tisza-tó vízkészletének jelentős csökkenése ellenére Szolnok vízellátását garantálni tudják, a vízügy munkatársai ideiglenes szivattyús úszóművet telepítettek a tiszai felszíni ivóvízkivételhez. Ennek segítségével a város és a környező települések mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátása még abban az esetben is folyamatosan biztosított, ha a Tisza szintje a kritikus alá csökkenne.

A megnövekedett vízigények kielégítése érdekében a vízügyi igazgatóságok folyamatosan egyeztetnek a vízszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdákkal az ütemezett öntözési menetrendről, amelynek köszönhetően a terhelés jobban eloszlik a vízfolyásokon. A vízügy munkatársai rendszeresen ellenőrzik, hogy az érintettek betartják-e az időrendet, valamint az engedélyezett mennyiségeket. Amennyiben eltérést, vagy illegális vízkivételt észlelnek, a katasztrófavédelem munkatársaival közösen felszólítják a vízhasználót, hogy szüntesse meg, ellenkező esetben hatósági intézkedést kérnek - írták a közleményben.

Kitértek arra is, hogy a folyókon még mindig igen alacsony a vízállás, sok helyen a valaha mért legkisebbhez közeli vagy azt alul is múló értékeket mértek. A Duna Budapestnél kedd reggel 98 centiméteren állt, a vízjárás stagnáló. A Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vizét már majdnem két hete pótolják a Kvassay- és a Tassi-zsilipek szivattyúinak segítségével, de amennyiben szükséges, mobilszivattyúkat is üzembe állítanak.

A Hármas-Körös a Békésszentandrási duzzasztó alsó felszíni állomásnál 2022. július 26-án. Július 24 én az állomásnál -201 centiméteres rekordalacsony vízállást mértek. MTI/Rosta Tibor

Megjegyezték, hogy a Tiszán kialakult rendkívül alacsony vízállás lehetővé teszi, hogy ritkán megvalósítható méréseket végezzenek el a szakemberek. Hétfőn megkezdték az úgynevezett kisvízszint-rögzítést, amelynek eredményeit felhasználva biztonságosabbá tudják tenni a hajózást, pontosabbá a hidrológiai előrejelzést és a rendelkezésre álló vízkészletek meghatározását. Mivel a szélsőséges vízháztartási helyzetek felülírják a korábban épült vízügyi létesítmények üzemrendjét, az új adatoknak a pontosítása rendkívül fontos a gyors cselekvéshez.

A rendkívüli aszállyal sújtott területek nagysága jelentős csapadék hiányában tovább nőtt és már az ország nyugati felét is elérte. A Balaton átlagvízállása kedd reggel 85 centiméter volt. A tó vízminőségét heti rendszerességgel ellenőrzik, a legfrissebb adatok nem mutattak semmilyen határérték-túllépést vagy egyéb problémát. A Velencei-tó Agárdnál 64 centiméter, ami mindössze 1 centiméterre van a valaha mért legkisebb vízállástól. A tavon továbbra is zajlik a levegőztetés: minden reggel 4 és 10 óra között egy nagy teljesítményű uszályos és három úszó munkagépre szerelt mobil eszköz dolgozik a halak oxigénellátásának támogatásán - közölte az OVF.



MTI