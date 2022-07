Gomolyfelhőkből futó záporok is kialakulhatnak szerdán

2022. július 26. 16:34

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: a hidegfront felhőzete délkelet, kelet felé vonul, miközben egyre szakadozottabbá válik. A záporok, zivatarok keletebbre haladnak, miközben számosságuk csökken, a keleti, délkeleti megyékben már csak kevés helyen eshet. Estig még az északnyugati megyékben is előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Éjszaka nyugat felől csökken a felhőzet, hajnalban már általában derült vagy gyengén felhős idő lesz a jellemző. Eleinte még az északkeleti, keleti megyékben - kevés helyen - várható zápor, zivatar, az éjféli órákig mindenütt megszűnik a csapadék.



Szerdán sok napsütés várható fátyolfelhőkkel, valamint nappali gomolyfelhő-képződéssel. Egy-egy érettebb gomolyfelhőből kis eséllyel futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél kedden a front mentén élénk, időnként erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek, estére veszít erejéből a légmozgás. Szerdán az északi szél időnként megélénkül.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között valószínű, az északi völgyekben alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 34 fok között valószínű.



MTI