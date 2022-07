Brüsszel a Közel-Keleten is szankcionál

2022. július 26. 20:29

Az Európai Unió Tanácsa egy évvel, 2023. július 30-ig meghosszabbította a Libanonra vonatkozóan létrehozott, célzott korlátozó intézkedéseket tartalmazó jogi keretrendszert, amely lehetővé teszi szankciók bevezetését azon szervezetekkel, illetve személyekkel szemben, amelyek, illetve akik felelősek a demokrácia és jogállamiság aláásásáért Libanonban - közölte az uniós tanács kedden.

Libanon címere

A 2021. július 30-án elfogadott jogi keret lehetővé teszi korlátozó intézkedések bevezetését azokkal szemben, akik felelősek a libanoni demokratikus politikai folyamat, illetve választások megtartásának akadályozásáért vagy aláásásáért a kormányalakítás folyamatos hátráltatása révén.



Szankciók vezethetők be azokkal szemben is, akik akadályozzák a közszférán belüli elszámoltathatóságot és a jó kormányzást, a gazdasági reformok végrehajtását, egyebek között a banki és pénzügyi ágazatban. Végezetül korlátozó intézkedéssel sújtható az állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés, amennyiben az érintett cselekedetek az ENSZ korrupció elleni egyezményének hatálya alá tartoznak, valamint az engedély nélküli tőkekivitel.



A szankciók személyek esetében uniós beutazási tilalmat és a vagyoni eszközök befagyasztását rendelik el, szervezetek esetében pedig a vagyoni eszközök befagyasztását. Emellett uniós személyek és szervezetek nem bocsáthatnak pénzeszközöket a jegyzékbe vettek rendelkezésére.



Az Európai Unió Tanácsa 2020. december 7-én állapította meg, hogy a Libanonban kialakult súlyos pénzügyi, gazdasági, társadalmi és politikai válság a megelőző hónapokban tovább mélyült. A Tanács reformok végrehajtását sürgette, és arra is felszólított minden libanoni érdekelt felet és politikai erőt, hogy támogassák egy hiteles és elszámoltatható libanoni kormány mielőbbi megalakulását, amely képes megvalósítani a szükséges reformokat.



A szankciós keret bevezetését az indokolta, hogy a libanoni politikai erők nem teljesítették maradéktalanul azon elvárásokat, miszerint a nemzeti érdekeknek megfelelően járjanak el, és ne késleltessék tovább egy olyan kormány megalakítását, amely képes kielégíteni az ország sürgős szükségleteit és végrehajtani a szükséges reformokat.

MTI