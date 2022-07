Nyári óvodai foglalkozás Magyarkanizsán

2022. július 26. 23:25

A nyári vakáció kezdetén nem halkult el a gyermekzsivaj Magyarkanizsa község óvodáiban, hisz foglalkozásokat szerveztek azon gyermekek részére, akiknek szülei igényelték ezt. A gyermekek biztonságban játszanak, s nagyon fontos ez azoknak a családoknak, akik nyáron másként nem tudják megoldani a kicsik felügyeletét. A nyári foglalkozásokról, s a tervezett épületfelújíásokról kérdeztük Veselinov Ibolyát, a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóját.

- Az óvodánk több épületében is tartunk nyári ügyeletet. Az óvónők beosztás szerint dolgoznak. A gyerekek az óvodában is élvezik a nyarat. Mindenhol próbáltunk kis medencét vagy párakaput felállítani. A medencét csak a legkisebbeknek ajánlottuk, a Covid újbóli erősödése miatt, nehogy fertőzések történjenek.

El kell mondani, hogy a nyári foglalkozások iránt idén is nagyon nagy érdeklődés. Az elején Kispiacon is voltak jelentkezők, de később fogyatkozott a létszám, s abban az épületben utána megszüntettük a nyári ügyeletet. Horgoson ugyanakkor két csoport is van, egy a napköziben és egy a bölcsődében. Martonoson is megszerveztük a foglalkozást. Magyarkanizsán a bölcsődében dolgozunk a napköziben, de Tóthfaluban és Oromon is van ügyeletünk.

Közben néhány épületben felújítási munkálatok is folynak, mondja Veselinov Ibolya.

- A tartománynál pályáztunk, két pályázatot nyertünk meg. Az egyik a horgosi játszóház felújítása, ez már meg is történt. A játszóházról annyit kell tudni, hogy ott születésnapokat tartanak a szülők igény szerint. Ez egy külön bevétel az óvodának, s közben már más községekbe is eljutott a játszóháznak a jó híre, úgyhogy egyre többen igénylik, s bérlik. Az épület tatarozása, s a belső festése már megtörtént. Várjuk a jelentkezőket, akik születésnapokat szeretnének ott tartani a gyermekeik részére.

A másik beruházás pedig Magyarkanizsán, a központi épületben történik majd. Külső szigetelést kap az épület, de be is festjük majd. A mesterek a napokban kezdik meg a munkálatokat.

Veselinov Ibolya biztos abban, hogy szeptember elsejére, amikor érkeznek a gyerekek, elkészül a felújítás az óvodában, s egy szebb környezetben kezdhetik meg a 2022/23-as tanévet.

Németh Ernő



vajma.info