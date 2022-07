Az államfőhöz fordult az LMP a vízválság miatt

2022. július 27. 16:55

Az államfőhöz fordult az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának LMP-s elnöke, arra kérve Novák Katalint: segítse elő az együttműködést a kormányzati döntéshozókkal a vízválság elleni fellépésben.

Keresztes László Lóránt szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: nyílt levelében arra kérte a köztársasági elnököt, tegyen annak előmozdításáért, hogy a tudományos és a szakmai élet szereplői, valamint a civilek egy asztalhoz ülhessenek a kormányzati döntéshozókkal.

Az LMP politikusa alapvető szemléletváltást sürget és azonnali cselekvést a kiszáradt tavak, az egyre hosszabb aszályok miatt és az egyre nehezebb helyzetbe kerülő gazdálkodók érdekében.

Szerinte ugyanis a kormányzat több mint egy évtizede nem cselekszik, és az idei, valamint a jövő évi költségvetésbe is csak a szükséges források huszadát tervezte be erre a célra. Sérelmezte azt is, hogy a vízügy széttagolt a kormányon belül, annak nincs valódi felelőse.

Nem a víz megtartása a prioritás, hanem annak minél gyorsabb elvezetése, annak ellenére, hogy az ország vízkincsének 95 százalékát az átfolyó vizek teszik ki. A kormány semmit nem tesz az ellen sem, hogy több víz folyik el az országból, mint amennyi beérkezik - sorolta.

Szerinte a rossz kormányzati politika miatt a víziközmű az összeomlás szélén van, a kormány képtelen a vízbázisok védelmére. Eközben a kabinet rendkívül vízigényes beruházásokat támogat, például az akkumulátorgyártást - tette hozzá.

MTI