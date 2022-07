Főpolgármester úr, hol marad a megígért lakásrezsi-támogatás?

2022. július 28. 13:25

Az energia-veszélyhelyzet idején érdemi segítséget követel a kormánytól úgy, hogy közben három évvel ezelőtti ígéretét sem tartja be.

Karácsony Gergely a 2019-es főpolgármesteri kampányában azt ígérte, hogy a fűtési szezonban lakásrezsi-támogatást ad a rászoruló nyugdíjasoknak és kisgyerekes családoknak, 20.000 forinttal támogatja őket.

Most, az energia-veszélyhelyzet idején Facebook-posztjában érdemi segítséget követel a kormánytól úgy, hogy közben három évvel ezelőtti ígéretét sem tartja be. Csupán zöld tanácsadást kínál az érdeklődőknek, ami lássuk be, nem több, mint hiperpasszív látszatintézkedés.

Pont az, amit a főpolgármestertől megszokhattunk.”

Fidesz-Budapest

