Orbán Viktor: a hagyományos nyugati értékeket Közép-Európa képviseli

2022. július 29. 11:17

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Karmelita kolostorban fogadta a Mathias Corvinus Collegium által szervezett esztergomi MCC Feszt külföldi vendégelőadóit és oktatóit - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A megbeszélésen - melyen részt vett Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója is - megvitatták az ukrajnai háború súlyos politikai és gazdasági következményeit.



Orbán Viktor a meghívott tudósoknak, íróknak, kutatóknak, oktatóknak arról beszélt, Európa ma kulturális megosztottságtól is szenved, a hagyományos nyugati értékek - nemzeti szuverenitás, keresztény kultúra, a családok támogatása, a munka becsülete - mostanra inkább Közép-Európát jellemzik. Ezért fontosnak nevezte a térség országainak összefogását és együttműködését a következő, sorsdöntő években.



Idén is megtartják az MCC Fesztet Esztergomban, csütörtöktől szombatig az érdeklődők a szórakozási lehetőségek mellett a Mathias Corvinus Collegium képzési palettájával, ismert külföldi és hazai közéleti személyiségekkel találkozhatnak.



MTI