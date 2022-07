Szotyori Nagy Kristóf: a lovassport Magyarországon töretlenül fejlődik

2022. július 29. 16:00

A lovassport Magyarországon a rendszerváltás óta töretlenül fejlődik, egyre többen lovagolnak, minden térségben vannak lovardák - mondta Szotyori Nagy Kristóf, a Magyar Lovassport Szövetség Díjugrató Szakágának elnöke pénteken a jelenleg zajló Szilvásvárad Masters Nemzetközi Versenysorozat kapcsán az MTI-nek.

Szotyori Nagy nyeregben – lovasfoto.hu

A csütörtöktől vasárnapig tartó Masters Nemzetközi Díjugrató Versenyen 20 ország lovasai mérik össze tudásukat a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont arénájában.



Mint Szotyori Nagy Kristóf fogalmazott, kortalan sportról van szó, amelyet nem csak fiatal korban lehet elkezdeni és gyakorolni, sokan akár 60 éves korban is világszinten lovagolnak.



A lovassportban Magyarország utánpótlás szinten Európa élmezőnyében van - hangsúlyozta, hozzátéve: Magyarországon is egyre több a verseny, több a lehetőség, szinte minden településen van már lovarda. Az oktatás színvonala is emelkedik, a lovasoktatók, edzők képzésére az elmúlt évtizedben nagy hangsúlyt fektettek. Elért arra a szintre a sport, hogy már nem kontroll nélkül, hanem felügyelettel, szakmai irányítással lehet lovagolni.



Hivatalos versenyen tízéves kortól, szabadidős versenyeken fiatalabb korban is, nemzetközi szinten pedig 12 éves kortól lehet versenyen részt venni - mondta Szotyori Nagy Kristóf, kiemelve, hogy ez az egyetlen olimpiai sport, ahol nem külön értékelik a nőket és a férfiakat.



Magyarországon szinte minden hétvégén vannak lovasversenyek, egy hétvégén sokszor 8-10 verseny is van a szabadidős szakágtól a világkupa szintig. A versenyek sokszor többnaposak, a jelenleg zajló Szilvásvárad Masters Nemzetközi Díjugrató Verseny például csütörtöktől vasárnapig tart.



Mint kiemelte, Szilvásvárad a lóról híres, a lovassport különböző szakágai innen indultak. A lovasstadion különleges pálya, gyönyörű környezetben.



A mostani versenyen rekordszámú külföldi résztvevő van jelen: 300 ló és 20 nemzet lovasa az Egyesült Királyságtól az Egyesült Arab Emírségekig.



A 2021-ben megálmodott Szilvásvárad Masters versenysorozat három lovassport-szakágat fog össze, a díjlovaglás és díjugratás mellett nagy hangsúlyt fektetve a már jól ismert fogathajtó szakágra is. A sorozat célkitűzése, hogy Szilvásváradot ismét bekapcsolja a világ lovassport vérkeringésébe.



A lovasközpont a világ azon kevés versenypályájának egyike, mely minden lovassport szakágat egy helyen tud kiszolgálni. Stadionja 6500 néző befogadására alkalmas. Európa egyik legnagyobb területű, négyévszakos talajjal rendelkező versenypályája és melegítőpályája fogadja a versenyzőket.

MTI